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    史無前例同場罷免！「民主聖地」再寫歷史 週六投票

    屏東縣南州鄉再度創下選罷法歷史，同時有兩名候罷人、同場投票，更巧的是，兩人投開票所皆在七塊社區活動中心。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣南州鄉再度創下選罷法歷史，同時有兩名候罷人、同場投票，更巧的是，兩人投開票所皆在七塊社區活動中心。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/17 23:59

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣因國會亂象目前各地國民黨區域立委的罷免連署是烽火遍地，當年開啟舊制首例的屏東縣南州鄉，本週六則又再創歷史，堪稱「民主聖地」。南州鄉不僅率此波之先，舉行罷免投票，又因是兩名同選區的被罷免人「候罷」，創下史無前例同場投票；屏東縣選委會為加以區隔，兩張選票將以不同顏色區分。

    南州鄉在2019年底，就曾在罷免舊制舉行首場罷免並通過，時間到了去年，鄉代會審查今年預算時，兩派代表也因意見不同，鄉代表湯智雄的支持者張博程領銜罷免鄉代會主席葉俊緯，葉俊緯的親友葉明憲再提出湯智雄的罷免案。由於雙方早在本屆國會修劣選罷法前就提議罷免，因此適用舊制並早早通過連署雙雙成案，定於4月19日進行罷免投票，共設有5個投開票所，是國內罷免首度有人「同場候罷」再寫下歷史。

    經屏東縣政府選舉委員會統計，兩人所在的南州鄉第1選舉區的投票人人數為4277人，本屆共選出5席鄉代表，令人關注的是，因兩人皆設籍七塊村，因此將會在七塊社區活動中心投票，屆時兩人若狹路相逢會否擦出什麼火花，現已引來鄉親極度關心後續發展。

    由於是全國首例，屏縣府查「罷免案罷免票式樣」並未明定顏色，且同種選舉或罷免的選舉票或罷免票原則以同一種顏色印製，但因此罷免案被罷免人為同一選舉區鄉民代表，又定於同日舉行投票，若兩張罷免票以同一顏色印製，可能造成投票人辨識罷免票困難、投錯票匭及開票時難以區別等情事。

    縣選委會向中央選委會函請解釋後，也獲原則同意兩張罷免票採不同顏色，葉俊緯罷免案罷免票以淺粉紅色印製，湯智雄罷免案罷免票以淺黃色印製，供民眾辨明。

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