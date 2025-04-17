張善政衝北檢嗆「綠共」！陳玉珍喊藍委若被罷 賴總統將宣布戒嚴

桃園市長張善政（坐者前右）也到北檢抗議，坐在朱立倫旁一起比倒讚。（記者塗建榮攝）

2025/04/17 23:07

〔記者林哲遠／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，國民黨主席朱立倫今晚號召黨公職赴北檢抗議，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、國民黨立委傅崐萁等人都到場。張善政高喊，對岸是紅共，民進黨則是綠共，呼籲司法機關懸崖勒馬，不要變成歷史的罪人；國民黨立委陳玉珍則指稱，若所有國民黨立委都被罷免，賴總統就會宣布戒嚴。

張善政說，他今天到北檢，懷著跟大家一樣生氣又傷心的心情，傷心司法已死，司法變成打擊政敵的工具；生氣是一個民主國家，執政黨卻能掌握所有的機關，把控制不了的立法院，做罷免，這跟對岸，大家在罵的共產黨有何不同。

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「我們說對岸是紅共，民進黨是綠共！」張善政說，紅共在外面威脅國家，綠共在國家內部製造對立，國民黨抗拒紅共，也要抗拒綠共，當一個好好的國家，現在面臨這麼多國際挑戰，竟然還在內耗，大家覺得這樣會有希望嗎？

張善政呼籲，司法機關應懸崖勒馬，不要變成歷史的罪人，不要在歷史上面留下一個臭名，也呼籲中央政府一起面對外在挑戰，如果再內耗的話，國家沒有前途。

立委陳玉珍痛批，從去年民眾黨被操家滅族，接下來就是國民黨，下一步則就是沒有民進黨證的人民。賴總統想要鬥爭在野黨，想要所有的在野黨都下台，賴清德就能獨裁，若所有國民黨立委都被罷免，屆時賴總統就會宣布戒嚴。

國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。（記者塗建榮攝）

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