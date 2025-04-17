為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    張善政衝北檢嗆「綠共」！陳玉珍喊藍委若被罷 賴總統將宣布戒嚴

    桃園市長張善政（坐者前右）也到北檢抗議，坐在朱立倫旁一起比倒讚。（記者塗建榮攝）

    桃園市長張善政（坐者前右）也到北檢抗議，坐在朱立倫旁一起比倒讚。（記者塗建榮攝）

    2025/04/17 23:07

    〔記者林哲遠／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，國民黨主席朱立倫今晚號召黨公職赴北檢抗議，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、國民黨立委傅崐萁等人都到場。張善政高喊，對岸是紅共，民進黨則是綠共，呼籲司法機關懸崖勒馬，不要變成歷史的罪人；國民黨立委陳玉珍則指稱，若所有國民黨立委都被罷免，賴總統就會宣布戒嚴。

    張善政說，他今天到北檢，懷著跟大家一樣生氣又傷心的心情，傷心司法已死，司法變成打擊政敵的工具；生氣是一個民主國家，執政黨卻能掌握所有的機關，把控制不了的立法院，做罷免，這跟對岸，大家在罵的共產黨有何不同。

    「我們說對岸是紅共，民進黨是綠共！」張善政說，紅共在外面威脅國家，綠共在國家內部製造對立，國民黨抗拒紅共，也要抗拒綠共，當一個好好的國家，現在面臨這麼多國際挑戰，竟然還在內耗，大家覺得這樣會有希望嗎？

    張善政呼籲，司法機關應懸崖勒馬，不要變成歷史的罪人，不要在歷史上面留下一個臭名，也呼籲中央政府一起面對外在挑戰，如果再內耗的話，國家沒有前途。

    立委陳玉珍痛批，從去年民眾黨被操家滅族，接下來就是國民黨，下一步則就是沒有民進黨證的人民。賴總統想要鬥爭在野黨，想要所有的在野黨都下台，賴清德就能獨裁，若所有國民黨立委都被罷免，屆時賴總統就會宣布戒嚴。

    國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。（記者塗建榮攝）

    國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。（記者塗建榮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播