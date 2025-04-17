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    朱立倫號召到北檢抗議 李忠憲暗諷「朱的啤酒館政變」

    國民黨主席朱立倫今晚號召黨公職到台北地檢署抗議，學者李忠憲（圖）暗諷可說是「朱立倫的啤酒館政變」。（記者洪瑞琴攝）

    國民黨主席朱立倫今晚號召黨公職到台北地檢署抗議，學者李忠憲（圖）暗諷可說是「朱立倫的啤酒館政變」。（記者洪瑞琴攝）

    2025/04/17 22:59

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨主席朱立倫今（17）日晚號召黨公職及民眾到台北地檢署抗議，引發各界議論。學者李忠憲也聯想到以前德國納粹希特勒的「啤酒館政變」，發文暗諷今晚可說是「朱立倫的啤酒館政變」，朱很適合動筆寫一本《我的亂鬥》。

    希特勒於1923年在慕尼黑貝格勃勞凱勒啤酒館發動政變，企圖推翻當時的魏瑪共和國（德國於1918年至1933年實行共和憲政時期），史上稱作「啤酒館政變」。

    李忠憲表示，當年啤酒館政變失敗後，希特勒坐牢寫下《我的奮鬥》。如今朱立倫雖然文采不足，但混亂有餘，國民黨「余文」不夠多，倒是很適合動筆寫一本《我的亂鬥》。

    李忠憲並表示，台北市長蔣萬安高喊要倒閣，市長身份拋到一邊，帶頭違法集會，還留下了台北市警局向台北市長舉牌警告非法集會，這個史無前例的荒謬鏡頭！而現場群眾推倒拒馬，民眾黨主席黃國昌想趕去湊熱鬧，卻連個角色都搶不到！

    李忠憲最後也呼籲，大罷免行動當然要繼續努力奮鬥，「大成宮？就在眼前，指日可待」！

    台北地檢署偵辦罷免幽靈連署案，約談多名國民黨人士並搜索台北市黨部，藍營痛批執政黨司法打壓，黨主席朱立倫今晚號召黨員到北檢集結「戰獨裁」。他並宣布，號召民眾4/26「再上凱道、罷免賴清德」。

    學者李忠憲發文表示今晚可說是「朱立倫的啤酒館政變」。（擷自臉書）

    學者李忠憲發文表示今晚可說是「朱立倫的啤酒館政變」。（擷自臉書）

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