聯大2758號決議不涉台 國教院建議教科書呈現

歐洲議會去年通過決議，反對中國利用扭曲的「聯大第2758號決議」，排擠台灣國際參與。（本報合成）

2025/04/17 23:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕歐洲議會去年通過決議，反對中國利用扭曲的「聯大第2758號決議」，排擠台灣國際參與。國家教育研究院近日舉辦「審定本教科用書三方座談會議」，會中達成共識，建議教科用書呈現2758號決議文英文史料內容，在書寫上按照原文摘述，並言明在文本中並未提及中華民國或台灣等字句。

「審定本教科用書三方座談會議」，聚焦於國中社會對應「當代台灣」及「現代國家的興起」，以及高中歷史對應「現代國家的形塑」相關學習內容的編審原則。涉及之重要議題，包含聯合國大會2758號決議文，以及戰時及戰後國際會議、宣言及和約等。

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國教院表示，會議主要結論與共識包括，建議教科用書呈現聯合國大會2758號決議文英文史料內容，在書寫上按照原文摘述，並言明在文本中並未提及中華民國或台灣等字句。

另國中社會除了開羅會議（開羅宣言）外，加入舊金山和約（1951）及中日和約（1952）等，其內容可說明日本放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島之一切權利。

國教院院長林從一表示，教科用書內容不再可能一成不變，常要回應學理發展、學習需求與各界民情，對於各類內容疑義，國教院除由內部專業研議，還須依議題性質舉辦專家會議，或召開三方座談，以學術研究為本，吸納多方意見以凝聚共識。

林從一提到，由於教科用書審定為國教院法定職掌，每本教科用書的執照均由院長署名核發，除負有把關內容品質的責任，也必須鼎鼐調和，扛起各界的壓力與期待。

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