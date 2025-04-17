蔣萬安喊倒閣 自家人潑冷水：席次佔多數為什麼要改選

台北市長蔣萬安（中）到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

2025/04/17 22:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫今（17日）晚號召黨公職衝北檢抗議民進黨政府司法打壓，台北市長蔣萬安喊出立法院應該推動倒閣，引發外界熱議。不過蔣萬安的說法隨即被自家人潑冷水，藍營桃園市議員詹江村跳出來表示，「國民黨席次佔多數，為什麼要改選？」

北檢偵辦幽靈連署案，今天搜索國民黨台北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫號召黨公職集結北檢聲援，台北市長蔣萬安也到場。蔣萬安在抗議現場發言時稱，與其讓執政者用不公不義的手段毀壞台灣，立院應該推動倒閣，如果總統賴清德因此解散國會，我們就用立院改選，對賴清德進行一次不信任投票。

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對此，詹江村稍早在臉書發文，「倒閣？超級大罷免嗎？提出倒閣之後，行政院長可以依法，向總統提出解散國會之請求。然後……民進黨就不用那麼累，還搞什麼大罷免了！不需要等到罷免成功，佔據多數的國民黨立委，一次到位全部改選，如果這樣真的比較好，我們還抗拒什麼大罷免？」他還在留言區直言：「國民黨席次佔多數，為什麼要改選？」

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