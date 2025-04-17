為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔣萬安喊倒閣 自家人潑冷水：席次佔多數為什麼要改選

    台北市長蔣萬安（中）到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    台北市長蔣萬安（中）到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    2025/04/17 22:18

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫今（17日）晚號召黨公職衝北檢抗議民進黨政府司法打壓，台北市長蔣萬安喊出立法院應該推動倒閣，引發外界熱議。不過蔣萬安的說法隨即被自家人潑冷水，藍營桃園市議員詹江村跳出來表示，「國民黨席次佔多數，為什麼要改選？」

    北檢偵辦幽靈連署案，今天搜索國民黨台北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫號召黨公職集結北檢聲援，台北市長蔣萬安也到場。蔣萬安在抗議現場發言時稱，與其讓執政者用不公不義的手段毀壞台灣，立院應該推動倒閣，如果總統賴清德因此解散國會，我們就用立院改選，對賴清德進行一次不信任投票。

    對此，詹江村稍早在臉書發文，「倒閣？超級大罷免嗎？提出倒閣之後，行政院長可以依法，向總統提出解散國會之請求。然後……民進黨就不用那麼累，還搞什麼大罷免了！不需要等到罷免成功，佔據多數的國民黨立委，一次到位全部改選，如果這樣真的比較好，我們還抗拒什麼大罷免？」他還在留言區直言：「國民黨席次佔多數，為什麼要改選？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播