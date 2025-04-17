齊轟台北市長蔣萬安帶頭違法集會 罷團：只能靠大罷免拯救台灣

台北市長蔣萬安（中）也到北檢抗議。（記者塗建榮攝）

2025/04/17 22:06

〔記者林承鴻／台北報導〕全台大罷免團體今晚（17日）召開聯合記者會，強烈譴責國民黨號召群眾在北檢違法集會抗議。罷團質疑，台北市長蔣萬安帶頭公然違法，以後罷團擺攤是不是就不用申請集會遊行了？更擔憂國民黨今天敢衝北檢，明天是不是就要搞政變推翻總統？只能靠大罷免拯救台灣，每一個團隊都會推出「小蜜蜂」服務，方便民眾送出連署書。

罷免立委徐巧芯的「剷除黑芯」代表Felix說，蔣萬安市長帶頭公然違法，以後罷團擺攤是不是就不用申請集會遊行了？警方是不是應該強制驅離台北市長？這樣的政黨我們還要讓他留在台灣嗎？還要讓它掌權嗎？大家一定要出來連署，只能靠罷免拯救台灣，不能放任國民黨繼續作亂，更擔憂他們今天敢衝北檢，明天是不是就要革命了？還是要搞政變推翻總統？

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罷免立委葉元之的「板橋大刪元」代表Molly說，看到今晚國民黨衝撞北檢的畫面，深切感受到台灣的國家體制正受到非常大的衝擊，正在崩壞中。企圖裂解跟崩壞台灣固有民主自由體制的，就是國民黨和民眾黨，他們掌握國會多數，正在用各種違反議事規則、違反程序正義的方式，用不合法的投票行為，推動各項破壞台灣民主憲政和秩序的法案。

罷免立委王鴻薇的「山除薇害」代表伊碇罷指出，台灣法治正遭到國民黨迫害，唯有大罷免才能導正亂象，除了嚴正抗議之外，也呼籲民眾連署罷免，守護台灣未來經濟發展，捍衛健康保險，以及所有法律上的權利義務。他們知道很多的深藍的人民都很害怕被查水表，各罷團會展開更多的小蜜蜂活動，讓民眾交件更順利。

罷免立委賴士葆的「文山退葆」代表說，國民黨總是在突破眼界，做不可思議的事情，他們要告訴全國民眾，民意代表應該要害怕民意，因為他們是公民選出來的，給出來的權力人民也可以收回。

罷免立委林沛祥的「基隆絕沛」代表Kevin則說，如果反對國民黨的行徑，應該冷靜用筆和紙反對這樣的行為。

Molly說，考慮到非常多民眾反映想來簽連署，但受限於家裡有任職軍公教的家人，感到很恐懼、害怕，怕影響到自己的孩子家人，怕工作被影響。因此，每一個罷團都會推出「小蜜蜂」服務，希望降低簽連署的難度跟風險。

她說，這是台灣最後一次可以用民主方式進行罷免，只要民眾手上的一張連署書就可以救台灣。她說，現在檢調開始調查「幽靈連署」，希望大家不要太畏懼，指現在正是簽連署最安全的時間點。

全台大罷免團體今晚召開聯合記者會，強烈譴責國民黨號召群眾在北檢違法集會抗議。（罷團提供）

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