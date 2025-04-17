蔣萬安拋倒閣說 林俊憲：國會重選決定權在閣揆和總統手上

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/04/17 21:32

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨推動罷免民進黨立委，幽靈連署事件頻傳，檢方近日陸續搜索國民黨台南市、新北市及台北市黨部。國民黨主席朱立倫要求所屬黨公職今晚赴北檢外集結，台北市長蔣萬安到場聲援，並拋出立法院應推動倒閣。民進黨立委林俊憲強調，即使倒閣成功，要不要國會重選的決定權，還是掌握在行政院長和總統手上。

國民黨今日發布緊急動員令，要求所屬黨公職及支持民眾，於晚間6時起在北檢集結，蔣萬安也到場聲援。蔣萬安說：「今晚個人的行為、所有責任由我自己承擔」並稱與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立院應推動倒閣，用國會改選為台灣進行一次投票。

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對此，林俊憲表示，蔣市長剛剛跑到北檢參加違法集會，原來是為了做以下重大發表：「立法院應推動倒閣！」他說，這個傳聞已經很久，只是一直等不到國民黨大咖出來上鉤證實，現在釣到這麼大隻的，終於可以點破了。

林俊憲說，麻煩蔣市長，回去仔細看看「憲法增修條文」第3條第2項第3款：「⋯ 如經全體立法委員1/2以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院⋯」他強調，「得同時呈請」，「看到了嗎？即使你們倒閣成功，要不要國會重選的決定權，還是掌握在行政院長跟總統手上。」

「倒閣就一定要解散國會？誰教你們的？翁大法學權威（指國民黨立委翁曉玲）嗎？」林俊憲說，雖然去年他嗆過國民黨「好膽來倒閣」，但現在整個政治情勢已經完全不同了。國民黨如果真的走這一步，對民進黨來說也會是個難題。「各地公民罷團怎麼想？願意看到這樣的走向嗎？這都需要找大家來討論，畢竟民進黨只是公民的側翼，而國民黨顯然還搞不清楚這點。」

林俊憲指出，他還是勸國民黨想清楚，「你們這麼做，等於是把整個黨未來的政治命運都交給別人。再次強調，要不要國會全面改選，不是你們說了算，是我們和公民罷團來決定。」

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