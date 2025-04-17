藍營集結北檢抗議 朱立倫：26日凱道集結 罷免獨裁者

國民黨主席朱立倫（左）下達動員令，號召黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

2025/04/17 21:44

〔記者施曉光／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，今日搜索國民黨台北市黨部及市黨部主委黃呂錦茹住家，黃呂錦茹與部分黨工被帶回偵訊，國民黨晚間到北檢外聲援，主席朱立倫表示，國民黨已取得總統府前凱道路權，呼籲民眾26日凱道見，讓民進黨知道，大罷免就是要罷免獨裁者、罷免賴清德總統，要讓賴清德付出獨裁者的代價，「讓他滾下台！」

朱立倫表示，一個總統當選就職不到一年，卻沒有一天在治國，為台灣努力，就只想獨台，消滅在野黨，凡是對賴清德有威脅的人，都要抓起來，這樣的獨裁者大家還忍得住嗎？今天如果不是人民被逼到死角，有一個獨裁者，大家今天不會坐在這裡，他呼籲民進黨不要想躲過今天，賴清德也不要想躲在總統府裡面，「我們要走向凱道！」國民黨要匯聚全台灣的力量。

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朱立倫指出，國民黨已經取得26日下午的凱道路權，大家26日一起在凱道見，要讓民進黨知道，大罷免就是罷免獨裁者，罷免賴清德，讓賴清德付出獨裁者的代價，「讓他滾下台！」

朱立倫說，賴清德要鬥死在野黨，讓兩岸發生戰爭，用抗中保台保護自己的政權，無視美國關稅、美債問題，因為人民的荷包不重要，賴的荷包與權力比較重要，他呼籲所有擔心發生戰爭與兩岸關係的人都要站出來，大家要安定，不要鬥爭，要戰獨裁。

朱立倫還說，現在司法已經變成獨裁者的工具，獨裁者的大刀，變成東廠與鷹犬，今天大家雖然站在這裡抗議，但揮動大刀的獨裁者無感，所以大家要上凱道，抗議對象就是那個躲在總統府的獨裁者，他呼籲所有全台灣的朋友於26日下午3點鐘在凱道集結，他要請人民放心，國民黨絕對是合法集會，一定會展現人民的力量，讓賴清德聽到人民要求下台的聲音。

他強調，這是最後關鍵時刻，大家如果不出來，會讓獨裁者得逞，台灣將喪失所有安定與和平，大家要團結在一起，「戰獨裁，站出來」。

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