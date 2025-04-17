國民黨衝北檢抗議！藍營支持者強拆鐵馬護欄 與警爆推擠

國民黨支持者強拆鐵馬護欄想闖北檢。（圖翻攝自周軒臉書）

2025/04/17 20:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦罷免幽靈連署案，約談多名國民黨人士並搜索台北市黨部，藍營痛批執政黨司法打壓，黨主席朱立倫號召黨員今晚北檢集結「戰獨裁」，估有上百名藍營支持者到場，現場氣氛一度火爆，稍早更傳出民眾強拆鐵馬護欄想闖北檢，與警方發生肢體衝突。

國民黨動用黨內青年軍對綠委展開報復性罷免卻頻傳死亡連署，檢方近期積極偵辦連署造假案，繼台南、新北黨部後，國民黨台北市黨部今天上午也被搜索，朱立倫中午召開緊急記者會，號召今晚到北檢集結「戰獨裁」，晚間多名藍營黨公職現身，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人也到場，還有不少藍營支持者響應。

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蔣萬安到場發表談話，批評民進黨用不公不義的手段來破壞台灣和諧，現場還出現北市警察對蔣萬安等人高舉「行為違法」勸導告示牌的諷刺性一幕，但蔣萬安稱，他有告訴警察局同仁依法行政，今晚他的個人行為他自己承擔。據悉在蔣萬安發表完談話後，群眾越來越激動，直接將警方架設的鐵馬護欄推翻，硬是闖入管制區，與警察發生肢體碰撞，旁邊還能聽到有人一直在喊「加油」。

政治工作者周軒稍早在臉書分享現場火爆畫面，網友紛紛搖頭嘆「果然最沒素養，最暴力失控的就是國民黨」、「丟人現眼」、「又在添柴火了」、「這群人真的沒救了」、「現在又要拿愛台灣當口號？蹭的太難看了啦」、「要襲警了嗎」、「可以直接驅趕這群不分是非的暴民了吧」、「明顯是故意製造混亂」、「真的是亂黨！」

國民黨支持者強拆鐵馬護欄想闖北檢。（圖翻攝自周軒臉書）

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