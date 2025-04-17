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    蔣萬安喊立院提倒閣 郭國文：民眾黨和朱立倫是最大輸家

    台北市長蔣萬安到北檢外抗議，批評司法如今成執政者打壓異己工具，呼籲立院倒閣。（記者塗建榮攝）

    台北市長蔣萬安到北檢外抗議，批評司法如今成執政者打壓異己工具，呼籲立院倒閣。（記者塗建榮攝）

    2025/04/17 20:43

    〔記者陳政宇／台北報導〕台北地檢署偵辦罷免死亡連署案，今天（17日）搜索國民黨台北市黨部，國民黨號召民眾晚間赴北檢外聚集；台北市長蔣萬安到場指出，他是以個人行為站出來抗議司法不公，並主張立法院應推動倒閣。對此，民進黨立委郭國文指出，國民黨內的「反朱勢力」野心已經藏不住了，因為國會重選絕對會對國民黨不利，民眾黨跟朱立倫將成為最大輸家。

    民進黨團幹事長吳思瑤接受本報訪問表示，蔣萬安到北檢強調是「個人行為」，在司法場域拋出政治話術，倒閣是其個人主張？還是國民黨的共同意見？國民黨立委又持什麼立場？有問過國民黨團總召傅崐萁的同意嗎？

    吳思瑤說，在憲政層次上，由首都市長拋出倒閣議題很怪。現在公民選擇以民主救濟的方式，所發動的罷免案已經在進行當中，很顯然蔣萬安是企圖用倒閣的說法救罷免。

    郭國文則透過臉書表示，蔣萬安即便違法也要到北檢外，表達他對倒閣的支持，若因此解散國會，就用改選來進行不信任投票。國會解散之後，重選絕對對國民黨不利，屆時要負起最大責任的就是黨主席朱立倫。

    ​郭國文評估，藍營支持倒閣論調，據傳是台中市長盧秀燕拋出來的路線，且近期盧參選黨主席的事態越來越明顯，顯然蔣萬安「捷盧先登」，反朱勢力的野心已經藏不住了；但害怕改選的不只是朱立倫，還另一人是民眾黨主席黃國昌，一個不怕罷免、只怕改選的政黨，且在民調不斷創新低下，若國會改選，民眾黨跟朱立倫將成為最大輸家。

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