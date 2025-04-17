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    蔣萬安北檢違法聲援喊倒閣 「個人行為自己承擔」

    蔣萬安到北檢前聲援國民黨抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    蔣萬安到北檢前聲援國民黨抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    2025/04/17 20:42

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    衝北檢抗議司法成打壓工具 蔣萬安：立法院應該推動倒閣

    〔記者劉慶侯／台北報導〕隨著國民黨今日發佈緊急動員令，要求所屬黨公職及支持民眾，在晚間6時起，在台北地檢署集結，截至晚間8時，陳抗人數逐漸增加逾600人。各級民意代表和台北市長蔣萬安已到場，發起動員令的國民黨主席朱立倫在8點過後抵達，率黨籍立委北檢前喊話、綁頭巾席地抗議。

    由於現在陳抗民眾一度被阻擋在北市愛國西路與博愛路口，並且情緒逐漸激動，警方為防制陳抗人士有過激行為，或是被鼓動至總統府或官邸，也加強警力佈署。

    根據集遊法規定，台北地檢署為禁制集會遊行區域，管轄的北市中正一分局長張嘉熿，於7時50分再次舉牌警告。並針對有無涉及不法逕行蒐證。

    朱立倫在發佈動員令後，晚間6時左右，約有200餘在台北地檢署前聚集抗議，在副發言人楊智伃的帶領下高喊「我是台灣人、我反綠」，及「反獨裁」等口號。

    但警方提前作好管制措施，因此另有250人左右，在愛國西路與博愛路口集結，與在台北地檢署前的抗議人士相互呼應。

    警方照常錄影蒐證

    約至晚間7時30分左右，台北市長蔣萬安抵達愛國西路與博愛路口，因被警方拒馬阻擋無法前往北檢前，當下引起一鼓噪動，在僵持約15分鐘後，經協調才在多位國民黨民代簇擁下進入現場。

    蔣萬安說，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應該推動倒閣，用國會改選為台灣進行一次投票。

    蔣萬安表示，他今天來到這裡，也告訴警察局同仁一樣依法行政。面對錄影蒐證的警方他說：「今晚個人的行為、所有責任由我自己承擔」。

    蔣萬安也表示，今天是他第一次來到司法機關表達抗議，長久以來都主張司法獨立、公平審判，但這段期間看到執政的民進黨利用司法手段，作為打壓異己的工具，每個人都可能因為站在執政者對立面而成為下個受害者。

    在蔣萬安發表完言論後，北市中正一分局長張嘉熿，於7時50分再次舉牌警告。

    蔣萬安到北檢前聲援國民黨抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    蔣萬安到北檢前聲援國民黨抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    蔣萬安到北檢前聲援國民黨抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    蔣萬安到北檢前聲援國民黨抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

    朱立倫率黨籍立委北檢前喊話、綁頭巾席地抗議。（記者塗建榮攝）

    朱立倫率黨籍立委北檢前喊話、綁頭巾席地抗議。（記者塗建榮攝）

    朱立倫率黨籍立委北檢前喊話、綁頭巾席地抗議。（記者塗建榮攝）

    朱立倫率黨籍立委北檢前喊話、綁頭巾席地抗議。（記者塗建榮攝）

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