蔣萬安衝北檢抗議喊「倒閣改選國會」青年軍嗆：今天沒有退場時間

台北市長蔣萬安到北檢聲援，一起高喊口號抗議。（記者塗建榮攝）

2025/04/17 20:23

〔記者施曉光／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，今天上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部及市黨部主委黃呂錦茹住家，黃呂錦茹與部分黨工被帶回偵訊，台北市長蔣萬安今晚到北檢聲援，致詞喊出，與其讓民進黨用不公不義的手段，毀壞台灣，立法院應該推動倒閣，如果賴清德總統解散國會，就利用立法院改選，對賴清德進行一次不信任投票。

蔣萬安說，身為中華民國國民、台北市民以及3個孩子的父親，今晚他都要站出來，因為當司法不再獨立公正，就是必須站出來的時候，他嚴正呼籲民進黨即刻停止濫用司法，進行政治追殺。

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他具體主張，與其讓民進黨用不公不義的手段，毀壞台灣，立法院應該推動倒閣，如果賴清德解散國會，就用立法院改選，對賴清德進行一次不信任投票，獲得現場群眾熱烈回應，高喊「台灣加油」。

警方劃設禁區管制，北檢現場只能由藍營早先抵達的國民黨發言人楊智伃等藍營青年軍輪番發言撐場面，到了6點40分左右，警方一度出面引導群眾移往他處，但楊智伃等青年軍拒絕移動，警方6點46分舉牌警告集結行為違反集會遊行法規定，但被藍營青年軍用「戰獨裁、站出來」口號聲壓制，國民黨副發言人鄧凱勛、康晉瑜質疑，為何過去民進黨可以上街抗議，現在國民黨就不可以，民進黨就是雙標政府，高喊「今天沒有退場時間！」

原本在北檢附近的北捷小南門一號出口發表談話的蔣萬安，晚上7點35分在台北市議長戴錫欽、國民黨立委王鴻薇及多位國民黨台北市議員陪同下抵達北檢抗議現場，與國民黨青年軍會合，在蔣萬安發表談話後，警方7點51分許舉牌警告違法集會，藍營群眾再度高喊「戰獨裁，站出來」，要求「開門」，推倒警方柵欄。國民黨主席朱立倫隨後也抵達北檢。

警方舉牌警告。（記者塗建榮攝）

國民黨主席朱立倫、立委傅崐萁到場頭綁布條靜坐抗議。（記者塗建榮攝）

蔣萬安由台北市議長戴錫欽、國民黨立委王鴻薇及多名議員陪同抵達北檢抗議現場。（記者塗建榮攝）

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