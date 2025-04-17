中國海警船再闖金門海域 海巡艇監控驅離

中國海警船（左）再闖金門海域，金門海巡艇（右）一對一監控、驅離。（金門海巡隊提供）

2025/04/17 19:47

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第12巡防區表示，今天又有4艘中國海警船闖入金門水域，巡防區第1時間調動巡防艇至限制水域部署對應，全程併航監控，並將海警船驅離出金門限制水域，這也是中國海警船繼去年2月發生中國快艇越界金門海域翻覆案後，第69次襲擾金門水域。

海巡署指出，下午2點多就偵獲中國海警船出現於金門周邊海域，接近3點，編號「14515」、「14603」、「14608」、「14609」4艘海警船，自金門外海航近金門南方海域，並自料羅東方、東南方及翟山西南方3處分別闖入我國水域，海巡隨即以預置的4艘巡防艇，快速部署對應、併航監控，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於5點駛離金門限制水域。

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海巡署指出，中國灰色地帶侵擾行動不斷，經統計，中國海警自去年「0214（中國快艇越界金門海域翻覆案）」至今已襲擾金門水域69次，金馬澎分署及第12巡防區將持續強化相關監偵、反應及部署能力，並秉持堅定的執法立場，周全應對，確保國家安全。

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