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    超諷刺！蔣萬安隨藍營衝北檢 警察對市長舉牌「行為違法」

    周軒轉貼新聞直播畫面可見，北市警察對著包括蔣萬安在內等國民黨人高舉「行為違法」的牌子。（圖翻攝自周軒臉書）

    周軒轉貼新聞直播畫面可見，北市警察對著包括蔣萬安在內等國民黨人高舉「行為違法」的牌子。（圖翻攝自周軒臉書）

    2025/04/17 20:06

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦罷免幽靈連署案，約談多名國民黨人士並搜索台北市黨部，藍營痛批司法打壓，黨主席朱立倫號召黨員今晚北檢集結「戰獨裁」，台北市長蔣萬安也說會參加。稍早政治工作者周軒轉貼新聞直播畫面，北市警察對著包括蔣萬安在內等國民黨人，高舉「行為違法」的牌子，大批網友直呼諷刺！

    國民黨喊出「以罷制罷」，動用黨內青年軍對綠委展開報復性罷免，卻頻傳死亡連署，檢方近期積極偵辦連署造假案，繼台南、新北黨部後，國民黨台北市黨部今天上午也被搜索，朱立倫中午召開緊急記者會，號召今晚到北檢集結「戰獨裁」，國民黨的黨公職都將站出來抗議，蔣萬安今天被問到這件事實也說會出席。

    蔣萬安說出「我會去」的消息曝光後，民進黨立委吳思瑤隨即在臉書發文直呼「不敢置信」，蔣萬安市府祕書長兼北市選委會主委，日前在市議會答詢才說整個事件「違法事證明確」、「涉及偽造/錯假連署部分，是北市選委會查對提報」，連署造假證據明確是北市府查對出來的，不是中選會，依法查辦何錯之有，違法不查才是包庇，才是司法不公！更何況北檢是集會禁制區，國民黨要衝北檢沒有合法申請，「蔣萬安在內的國民黨人，藐視司法不過癮，還要更藐視市府，藐視公權力？市警局敢不敢對違法的市長舉牌警告？北市是依法行政還是依黨行政？我們等著看！」

    網友也紛紛PO文表示，「蔣萬安宣布加入衝北檢，所以今晚會看到歷史的時刻嗎：台北市警察對著台北市長舉牌『非法集會』？」、「我今天能不能看到台北市的警察，向在北檢違法集會的蔣萬安、朱立倫、張善政舉『行為違法』的牌子？」、「晚上不知道台北市警察會不會對蔣萬安舉違法集會ㄟ？好想看這一幕！」、「真好奇警察敢不敢驅離蔣萬安」。

    而今晚如廣大網友所願，晚上蔣萬安現身抗議現場，政治工作者周軒分享新聞直播畫面，果真看到警察對著包括蔣萬安在內的國民黨抗議人群高舉「行為違法」的勸導告示牌，「快訊！台北市警察局對台北市長第一次舉牌啦！」網友紛紛表示，「他們自己不是最愛說當家不鬧事？」、「這麼精彩」、「有舉牌有做事，給推」、「市長帶頭違法」、「這真是大場面」、「執法員警加油！」、「這是政治團體還是搞笑團體？」

    網友熱議國民黨衝北檢。（圖翻攝自Threads）

    網友熱議國民黨衝北檢。（圖翻攝自Threads）

    國民黨支持民眾北檢外聚集喊話。（記者塗建榮攝）

    國民黨支持民眾北檢外聚集喊話。（記者塗建榮攝）

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