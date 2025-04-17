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    立委遭恐嚇威脅可申請隨扈 劉世芳：1到2案已知犯嫌所在

    內政部長劉世芳說，各黨立委都有收到相關威脅，完成報案程序後，若有需要隨扈可向地方分局申請。（記者李文馨攝）

    內政部長劉世芳說，各黨立委都有收到相關威脅，完成報案程序後，若有需要隨扈可向地方分局申請。（記者李文馨攝）

    2025/04/17 19:36

    〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤，黨籍立委沈伯洋、吳秉叡近日陸續接獲威脅恐嚇信。內政部長劉世芳今（17日）說，其實各黨立委都有收到相關威脅，完成報案程序後，若有需要隨扈可向地方分局申請。有1至2位已經知道犯嫌的所在，未來擬以恐嚇威脅或是相關刑法移送檢調偵辦。

    沈伯洋今天凌晨發文披露，昨晚他收到一封恐嚇信，信中內容揚言要「幹掉老婆」，還說要讓女兒變成「第二個小燈泡」，更要求他退出政壇。吳思瑤14日表示，她收到斬首死亡威脅，揚言「賴清德保不了妳，幾日內斬首」、「Kill DPP」，已向國安、警政部門備案。

    劉世芳今天下午主持內政部舉行部務會報會後記者會說，其實不是只有最近才有恐嚇威脅，立法院長久以來衝突不斷，每一個黨都有立委指受到言語霸凌、人身攻擊、死亡威脅等，甚至也有行政官員遇到類似情況。

    劉世芳說，立委完成報案程序後，若有需要，可以向地方分局申請隨扈，警方也會積極查辦；至於行政官員遭受威脅部分，則由政風體系調查。

    對於立委遭受威脅的調查進度，劉世芳說，應該有1至2位已經知道犯嫌的所在，未來擬以恐嚇威脅或是相關刑法移送檢調偵辦，但目前可能偵查作業尚在持續中，若有最新訊息將由警政單位發布。

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