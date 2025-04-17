落實揭露制度！「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」啟用

「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」今天正式啟用，內政部鼓勵宗教、社會、人民等團體主動登錄行程資訊。（記者李文馨翻攝）

2025/04/17 19:21

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德日前宣示落實公職、宗教等公益團體赴中國交流的揭露制度。內政部今（17日）表示，「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」今天正式啟用，鼓勵宗教、社會、人民團體登錄行程資訊；另外，各級民選地方公職人員赴中資訊揭露平台近期也將上線，適用對象計有1萬1023人。

內政部今天下午舉行部務會報會後記者會，內政部長劉世芳表示，這次上線的「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」（https://twexchange.moi.gov.tw/），包括宗教團體、社會團體與人民團體都列入，設置公開專區主要是在第一時間協助國人，因應赴中交流可能面臨風險，鼓勵主動完成行程資訊登錄。

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劉世芳表示，未填報的團體也不會有管控機制，目前採鼓勵為原則，因為在宗教司登記立案的團體約1萬2000個，沒立案的更多，若團體願意，可以登錄為社會或人民團體，重點是讓大家知道在中國的基本軌跡。

資訊服務司長黃國裕說明，該專區提供登錄與查詢功能，填寫欄位約有15個，30秒內即可完成登錄，公開揭露內容包括團體類型、團體名稱、赴中交流日期、地點及目的事由；其餘人數、聯絡人、中方緊急聯絡人、領隊姓名、聯絡方式則不會揭露。登錄後，資料也會經核對後才公開，以確保資訊正確性與完整性。

另外，各級民選地方公職人員赴中資訊揭露平台將於近期上線。民政司長鄭英弘表示，本屆民選公職有1萬1023人，包括地方行政首長226人、民代3049人、村里長7748人，目前規劃地方行政首長與民代由服務機關專責人員填報，村里長由鄉鎮市區公所專責人員填報，實際執行會由專責人員經驗證後輸入系統，後台登錄人員就會登錄人員類別、姓名、起迄時間、地點、事由等，內政部確認無誤後就會揭露。

鄭英弘說，內政部目前已規劃差不多，近期將會上線，也會行文給地方政府配合，除了提供系統操作說明給地方機關參考，也會限期各地方機關提供系統登錄負責人員資訊，並持續鼓勵民選公職人員主動揭露赴中資訊，由於目前「兩岸人民關係條例」沒有規定強制揭露，內政部皆採鼓勵方式。

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