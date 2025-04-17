罷免蔡其昌死亡連署1階83件 蔡陣營提醒罷團小心觸法

立委蔡其昌。（資料照）

2025/04/17 19:35

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市6名藍委與2名綠委的罷免行動皆進入2階，各罷免團體全力衝刺份數，相較於綠營市議員大動員。台中兩個罷綠委團體「拔菜行動」、「不純下架」則單打獨鬥。立委蔡其昌今指出，第1階段罷免連署書有83份死亡連署，是台中市8名立委死亡連署人數之最。

立法委員蔡其昌辦公室副執行長林俊裕表示，罷免團體不僅罷免理由荒謬，中選會審查送件連署名單中出現將近百位的死亡名單，難怪被質疑是造假連署。提醒罷免團體冒名連署行為，違反選舉罷免法、個資法及偽造文書等罪。

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「拔菜行動」罷團指出，整個提案過程是依法進行並經中選會初步審查通過，才進入目前的第2階段。至於所謂「死亡連署」的指控，必須強調，公民團體本身並沒有法源或工具去進行戶籍查核，這本來就是戶政單位與選務機關的專責職權。值得注意的是，過去高雄市長罷免案中，地檢署的不起訴書已清楚指出：倘若連署人於提案日前已死亡，罷免團體難以知悉，當事人自然不構成偽造文書。這一標準，應該適用於所有罷免案，而非只適用於民進黨所主導的案件。

更諷刺的是，在民進黨自行推動的罷免行動中，台中第二選區針對藍營立委的罷免案中，也曾出現177份死亡連署；第四、第五、第六選區，也都有180至210份疑似爭議的連署資料。民進黨當時是否主動自清？是否反過來要求中選會撤銷？答案不言而喻。

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