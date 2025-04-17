接待紐西蘭國會訪團 邱垂正：中共軍武霸權是區域不安根源

陸委會主委邱垂正16日接待紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團。（陸委會提供）

2025/04/17 18:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委邱垂正昨（16）日接待紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團，他致詞強調，中共的軍武霸權是台海及印太區域情勢不安的根源，值此局勢動盪之際，理念相近國家更需深化安全合作，抵禦來自專制極權國家的威脅，維護區域的和平穩定

邱垂正感謝紐國多次公開表達對台海情勢的關切及跨黨派議員對台灣的堅定支持，訪問團並於現場獻唱毛利歌曲《愛、希望與和平》（Te Aroha）祝福台灣，展現共同守護民主自由、愛與和平的心聲。

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邱垂正表示，近期中共在台海周邊進行相關軍事演練越來越頻繁，根據統計，去年擾台軍機逾5千架次、軍艦逾2千艘次，印證中共的軍武霸權是台海及印太區域情勢不安的根源，值此局勢動盪之際，理念相近國家更需深化安全合作，抵禦來自專制極權國家的威脅，維護區域的和平穩定。

邱垂正強調，政府持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，展現台灣民眾維持兩岸和平穩定的共識與決心，期待攜手紐西蘭，共同守護民主、自由及人權的普世價值，並學習毛利人勇敢堅毅的精神，抵抗中國大陸併吞台灣的野心。

訪團團長紐西蘭國家黨首席黨鞭史密斯（Stuart Smith）議員表示，認同台灣堅守民主、法治的精神，願意與台灣共同努力、深化合作，共同守護印太地區的和平、穩定與繁榮。

訪團由史密斯議員及勞工黨尤齊力（Tangi Utikere）資深議員共同率團，團員有艾布可（Jamie Arbuckle）議員、弗林明（Greg Fleming）議員、坎貝爾（Hamish Campbell）議員、洛克斯頓（Cameron Luxton）議員及懷特（Helen White）議員，並由我駐紐西蘭代表處代表歐江安陪同拜會。

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