雙北、台南黨部被搜索！盧秀燕再嗆賴清德「適可而止」 選黨主席笑而不答

檢調偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，盧秀燕連兩天嗆聲賴清德，是不以為然、應適可而止。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/17 18:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕檢調偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，繼國民黨台南市、新北市黨部之後，台北市黨部今日上午也被搜索，台中市長盧秀燕繼昨日對於黨部被搜索感到「不以為然」，嗆總統賴清德。今天下午受訪再批，此舉對賴總統的形象不好，要求適可而止；但對於媒體詢間是否要參選黨主席，她則噤聲，笑而不答。

盧秀燕今天參加山地原住民立委盧縣一在台中北屯區成立中部服務處揭牌儀式時再度在上班時間對罷免表示意見，重申昨日她對國民黨黨部被搜索的看法，強調罷免是政治運動，罷免發起人，國家並沒有給他權力去查核連署人的身份，選委會才有權查核、除錯，因此對於罷免的發起人予以司法重辦，她覺得在法律上是不公平的，是濫用國家的司法，也有打壓民主之嫌。

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盧秀燕喊話賴清德，這件事情對於賴總統的形象不好，會給人家感覺國家濫用司法打壓民主，她從政30年，這是國家司法機器濫用最嚴重的時候，適可而止。

盧秀燕再指檢調重辦罷免發起人是打壓民主，達到恐嚇打壓的目的，這是民主倒退，她覺得國家這段時間司法濫用到了極致，才站出來講幾句話。

藍營罷免民進黨立委出現大量死人及偽冒連署情形，最近遭到檢方偵辦，盧秀燕連兩天炮轟民進黨，並直指賴清德要適可而止，今天揭牌儀式比主角盧縣一還早到，被盧縣一稱讚「未來總統就要有這種規格！」盧秀燕當下不語，而是在致詞稱讚原民立委選區是全國性的最有資格選總統，連2天大動作關心黨務、並炮轟民進黨，但不論被問及是否選主席或總統，都未表態回應。

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