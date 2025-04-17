補件喪失原籍證明》國台辦批「綠色恐怖」 陸委會嗆掩耳盜鈴、欲蓋彌彰

陸委會。 （資料照）

2025/04/17 18:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕移民署要求在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，中國國台辦昨（16日）批評，民進黨當局製造「綠色恐怖」、升高兩岸對立。陸委會今（17日）回嗆，非理性的謾罵，顯現中共極度缺乏現代法治文明的基本治理能力與理念，在解決社會議題時，只會掩耳盜鈴、欲蓋彌彰。

陸委會表示，依兩岸現行規定，都不允許具備雙重身分。政府通知之前未繳交喪失原籍證明的原中國籍人士補繳，是不樂見直接註銷台灣身分的情況發生，讓想留在台灣生活的人可以留下來。

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陸委會指出，國台辦昨天的發言，充滿非理性的謾罵，可以顯現中共極度缺乏現代法治文明的基本治理能力與理念。在解決社會議題時，只會掩耳盜鈴、欲蓋彌彰，為了摧毀台灣社會秩序，不惜破壞自己的法令規範。

此外，有中配昨在新黨副秘書長游智彬陪同下，帶著罕病女兒在移民署外陳情，並稱10年前就已繳除籍證明，現在又收到通知書。陸委會副主委梁文傑表示，經查，該名張姓中配是在2003年入籍台灣，當時沒有繳交除去中國戶籍的文件。海基會不但沒有受理過張姓女士所謂在2015年除去上海戶籍的文件，也從未收到過中國公證處寄送張姓女士除去戶籍的公證書副本。

梁文傑表示，現在有很多案例都說自己當時有繳，但每個人的記憶未必準確。所有相關資料政府都有保存，只要有繳交，就會有存檔，包括當年由中華救助總會代收的文件在內。民眾有疑問可以向主管機關查詢，不需要隨政治人物起舞。

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