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    駁前移民署長遭高層施壓「被退休」劉世芳：勿矮化42年公職人員操守

    內政部長劉世芳說，前移民署長鐘景琨半年前就以家庭和健康因素為由提到退休一事。（記者李文馨攝）

    內政部長劉世芳說，前移民署長鐘景琨半年前就以家庭和健康因素為由提到退休一事。（記者李文馨攝）

    2025/04/17 18:43

    〔記者李文馨／台北報導〕移民署長鐘景琨原本預計今年7月屆齡退休，傳因配合中配除籍政策，受高層壓力而「被退休」。對此，內政部長劉世芳今天（17日）說，鐘景琨半年前就以家庭和健康因素為由提到退休，外界不應用這種方式，矮化為國家服務42年的國家公務人員操守。

    劉世芳說，前移民署長半年前就以家庭和健康因素為由提到退休一事，她當時請他能否做到最後才離開，鐘景琨則認為做到過完年。她提到，鐘景琨其實很久以前就上簽退休公文，但人事處遲未簽下來，既然時間到，內政部就尊重他的決定。

    劉世芳強調，鐘景琨提前退休與陸委會請移民署做的事沒有太大關係，鐘景琨對外的發言也都表示要回歸家庭。她認為，「被退休」的說法，等於矮化一位為國家服務42年的公職人員操守，相信鐘景琨過去面臨很多挑戰、大風大浪，這些事情與相關部會配合即可。

    劉世芳指出，在合作面向上，內政部都了解他的權限範圍，他也一直謹守公務員的職責，外界不應該用這種方式矮化一位國家高階公務人員正常的退休，如果說提前3個月是因為受到高層壓力，那3個月以後退休，是否也受到高層壓力。

    劉世芳說，移民署1、2千人都孜孜矻矻努力工作，只要在替換時間點並符合管理規則，沒有政治的壓力，讓新人上來，讓專業的人在崗位上努力、為國家效力，這是公務員應該有的職責。

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