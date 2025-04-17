戰機飛安事件連發 王定宇：中國擾台頻率增 預算應予充足支持

立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

2025/04/17 18:35

〔記者方瑋立／台北報導〕空軍近7天內接連發生IDF戰機馬公基地降落事故，以及幻象戰機台中清泉崗基地緊急放棄起飛事件。立委王定宇今（17日）表示，這些事故均與戰機輪煞系統異常有關，他將調查是否有零附件不足、人員負荷過載等強況，並強調在中國對台威脅頻率漸增之下，空軍肩負繁重任務，立院應給予國軍足夠的預算與支援。

王定宇指出，今天發生的幻象2000-5事故，是該型戰機滿掛載狀態下，轉場至清泉崗進行訓練時，尚未起飛即衝出跑道，初步研判為爆胎及輪煞系統異常，所幸飛行員平安無恙。

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他進一步提到，在這起事件之前，空軍在6天內已接連發生兩起IDF戰機輪煞系統異常事故，同樣導致爆胎與衝出跑道，目前都由空軍調查維修當中，原因以空軍詳細調查結果為準。

他分析，IDF原始設計即為進場速度偏快的機種，自服役以來就屢傳輪煞系統異常，相關事故在現役機種中頻率最高，屬於先天設計上的潛在問題，空軍須多加注意。

王定宇強調，近期空軍空勤與地勤人員任務量繁重，尤其在中國機艦持續威騷擾台灣空域的頻率和威脅越來越高，出勤率提高，加上定更件等耗材消耗加快，相關零附件是否有不足之處，會進一步調查了解。

王定宇說，「這10天內空軍戰機三度因輪煞系統異常發生意外，空軍要好好調查零附件是否充足、空勤或地勤人員是否過勞、工作量負荷是否超載」，避免不必要的意外災難發生。

他最後呼籲，在國防預算及相關軍事資源支應上，國會應展現更大的支持，務必讓國軍有足夠的後勤資源執行防衛任務，確保國軍弟兄姊妹安全無虞。

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