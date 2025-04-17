不是死亡連署！黃暐瀚點出國民黨連署「最大問題」

國民黨主席朱立倫號召黨員今晚北檢集結「戰獨裁」。（記者方賓照攝）

2025/04/17 19:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦罷免幽靈連署案，今（17日）上午搜索國民黨台北市黨部，黨部主委黃呂錦茹也被約談。國民黨主席朱立倫號召黨員今晚北檢集結「戰獨裁」。資深媒體人黃暐瀚表示，大罷免變大搜索，今晚北檢有大場面。但他認為，這次事件中，問題不在死亡連署，問題出在偽造文書。

檢調偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，繼台南市、新北市黨部後，國民黨台北市黨部今日上午也被搜索，台北市黨部主委黃呂錦茹等4人被帶回市調處偵訊。對此，國民黨主席朱立倫呼籲支持者，今晚前往台北地檢署聲援黃呂錦茹等被告，台北市長蔣萬安預定也會到場。

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黃暐瀚今日在臉書PO文表示，最大在野黨主席朱立倫跟首都市長蔣萬安，還有桃園市長張善政，將前往北檢聲援正在被調查的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，由於北檢周邊是集會遊行禁制區，台北市長參加違法集會，台北市警局該怎麼處理？要不要舉排驅離？「現在代誌大條。」

黃暐瀚說，其實，罷免提議書出現「死亡連署」根本不是問題。問題是出在「有沒有偽造文書」。如果偽造文書，那就是五年以下的有期徒刑，如果沒有，那麼調查之後，自然可以無保請回。由於台灣過去幾次罷免案，都不像這次的綠委罷免案，出現那麼高的不合格率（三到四成）以及死亡率（3-7%），眼下中選會已經主動函送，被罷免者又都提出告發，檢方當然得偵查。

黃暐瀚表示，同理，罷藍委的部分，也出現「疑似偽造」的提議書，包括馬文君11件、游顥14件、丁學忠10件、林沛祥116件，這些也該查、該辦！才能昭人民公信。

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