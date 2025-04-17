朱立倫號召黨公職衝北檢 劉世芳籲「嚴正執法」：勿干擾第三者

內政部長劉世芳說，警政署、台北市警察局都是以安全保證為宜，她呼籲嚴正執法，不要干擾不相干的第三者。（記者李文馨攝）

2025/04/17 18:00

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨黨主席朱立倫號召國民黨所有黨工職人員今晚到台北地檢署外抗議，台北市長蔣萬安也表態會到場。對此，內政部長劉世芳下午受訪說，警政署、台北市警察局都是以安全保證為宜，她也呼籲嚴正執法，不要干擾不相干的第三者。

檢調偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，繼國民黨台南市、新北市黨部之後，台北市黨部今天上午也被搜索，朱立倫緊急召開記者會，呼籲支持者一起「戰獨裁」，「今天晚上北檢見」，但北檢屬於集會遊行禁制區，引發爭議。

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劉世芳說，北檢是博愛特區，博愛特區必須高度警戒，不會只有北市警局，警政署也會協助，無論如何，警政署、台北市警局都是以安全保證為宜。她說，「到底有沒有申請，請國民黨主席自己對外說。」

劉世芳說，內政部目前最重要任務是保障抗議者、被抗議者的安全，她也呼籲要嚴正執法，抗議聲響有一定的規則，希望去的高層黨公職人員也按照「集會遊行法」規範，不要干擾不相干的第三者，這樣會比較好。

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