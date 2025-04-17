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    國民黨：高雄地檢署檢察官認證罷團連署難以查核資訊

    國民黨今日在官方臉書發文質疑，高雄地檢署早就認證罷團連署難以查核資訊，賴政府卻以公民連署過程的認定問題，動用司法力量大規模對國民黨黨部採取抄家滅族式的追殺。（圖片來自國民黨臉書）

    國民黨今日在官方臉書發文質疑，高雄地檢署早就認證罷團連署難以查核資訊，賴政府卻以公民連署過程的認定問題，動用司法力量大規模對國民黨黨部採取抄家滅族式的追殺。（圖片來自國民黨臉書）

    2025/04/17 17:31

    〔記者施曉光／台北報導〕藍營罷免民進黨立委出現大量死人及偽冒連署情形，最近遭到檢方偵辦，國民黨今日在官方臉書發文質疑，高雄地檢署早就認證罷團連署難以查核資訊，賴政府卻以公民連署過程的認定問題，動用司法力量大規模對國民黨黨部採取抄家滅族式的追殺。

    國民黨指出，前高雄市長韓國瑜遭罷免時期，高雄地檢署檢察官不起訴書就認定，「…於收集連署過程中，並未有戶役政系統等方式供查核比對身分證字號，自亦難期待得以發覺有連署者於提議前已死亡之情事，是被告等人尚難繩以行使偽造私文書罪責…」，換言之，過去早已認定，由於罷免團體沒有方式、也沒有能力查核連署人的資格，以此作為司法追殺的理由根本就是政治鬥爭！

    國民黨表示，民進黨在這時候突然大動作搜索罷綠團體與國民黨黨部，究竟是想推翻高檢的判斷？還是想政治追殺？民進黨濫用司法作為政治鬥爭的工具，已經超出常人能理解的範圍，不只是扼殺我國好不容易得來的民主，更是踐踏人民的自由！

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