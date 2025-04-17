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    國民黨PO文號召北檢集結 網灌爆嗆力挺偽造文書嗎？

    國民黨主席朱立倫動員黨公職今晚集結北檢。國民黨臉書也PO出相關貼文。（擷取自國民黨臉書）

    國民黨主席朱立倫動員黨公職今晚集結北檢。國民黨臉書也PO出相關貼文。（擷取自國民黨臉書）

    2025/04/17 18:19

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦國民黨罷免綠委涉不實連署，國民黨主席朱立倫今（17日）批評總統賴清德是瘋狂的獨裁者，並動員國民黨公職今晚集結台北地檢署。國民黨臉書也PO出相關貼文，不料文章下方卻遭網友留言湧入，質疑「偽造文書還敢這麼理直氣壯。」

    繼台南市、新北市黨部後，國民黨台北市黨部今天上午也被搜索，北市黨部主委黃呂錦茹被帶回市調處偵訊。朱立倫中午召開緊急記者會，呼籲支持者一起「戰獨裁，站出來」，並宣布國民黨的黨公職都將站出來抗議，黨中央會安排一系列重大抗爭，「今天晚上北檢見」。台北市長蔣萬安今日被問及此事，也表示會出席。

    隨後，國民黨臉書粉專也PO文，除了喊「要用行動，撕破這個民進黨操控的黑幕！」號召民眾今晚集結台北地檢署外，也質疑「民進黨在這時候突然大動作搜索罷綠團體與國民黨黨部，究竟是想推翻高檢的判斷？還是想政治追殺？」並痛批賴清德政府「動用司法力量大規模對國民黨黨部採取抄家滅族式的追殺。」

    不過，臉書貼文下方被網友灌爆，網友紛紛留言表示：「真是悲哀」、「解釋抄名冊和死亡連署清楚啊」、「視法律為無物還敢叫屈阿」、「偽造文書還敢這麼理直氣壯」、「請問如果要幫北檢聲援要在哪裡集合？」、「所以為什麼要抄名冊？」、「要不要查查看你們的錯誤率跟罷韓錯誤率相差多少再來講啊？」、「我都看不懂站出來到底要幹嘛？力挺偽造文書嗎？」

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