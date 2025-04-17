國民黨北市黨部被搜索 謝龍介：隨時撂遊覽車北上

南市議會國民黨團召集黨團成員開會，謝龍介出席與會。 （記者蔡文居攝）

2025/04/17 17:13

〔記者蔡文居／台南報導〕罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書被檢舉造假，北檢今搜索國民黨台北市黨部，並約談北市黨部主委黃呂錦茹等人。國民黨南市黨部主委、立委謝龍介表示，如果後續有持續靜坐抗議，台南這邊隨時會撂遊覽車北上。

對此，民進黨南市黨部主委、立委郭國文大酸謝龍介，「下一次會不會輪到你（指約談），你要有心理準備」。

請繼續往下閱讀...

台南市議會國民黨團書記長林燕祝，今天下午召集所有黨團成員開會，針對台南綠委2階段罷免的後續作為，及工作分配進行討論，謝龍介也出席與會。

謝龍介表示，民進黨啟動大罷免，當然國民黨就是以罷制罷來回應。朱立倫主席今天中午已下達動員令，台南隨時待命，所有議員，還有很多人看到今天中午的新聞，都希望能夠去台北參與，因為這是第1天，大概會以北北基桃為主力，那如果後續有不斷電的靜坐抗議，台南這邊都已經準備好了，隨時會撂遊覽車北上。

謝龍介說，昨天晚上在台南歸仁區中山路進行的第1天2階罷免連署，效果不錯，首日就約有400人連署。今年3月南檢有來搜索南市黨部，針對連署有所謂偽造文書的事情，偽造文書做到收押禁見可說是拿大砲打蚊子，過去沒有這樣子。至於檢方辦案，希望勿枉勿縱，不要無端生事，背後的政治勢力切勿介入，如果政治勢力介入，想要企圖渲染抹黑國民黨的公職人員，「我想我們任何人都會站起來，極力對抗的。」

民進黨南市黨部主委、立委郭國文則表示，國民黨南市黨部在上個月就說要擴大二階段的罷免連署，結果居然等了1個月之後才連署，可以說慢了好幾拍，現在才有所謂的快閃連署。國民黨第1階段的時候，明明是用抄的方式而被檢方起訴，現在又喊說這是政治迫害，現在又說要擴大連署，所以真的很懷疑他們是不是真的連署，國民黨千萬不要再抄下去，愈抄事情愈大條，「謝龍介你要小心一點！」「國民黨北市黨部主委已經被調去問了，下一次會不會輪到你，你要有心理準備」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法