柯建銘探病陳菊吃閉門羹傳有心結？陳瓊華批造謠：2人是重要戰友和至交

陳菊（右）與柯建銘（左）有好交情。（圖擷自陳瓊華臉書）

2025/04/17 17:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨團總召柯建銘昨（16）日到高醫探望住院的監察院長陳菊，卻見不到面，有名嘴見縫插針說陳菊與柯建銘，兩人過往其實有心結；對此，陳菊的心腹陳瓊華今天（17日）批評是造謠，強調兩人是重要戰友和至交。

陳瓊華曾任高市府行政暨國際處處長，陳菊擔任監察院長時，帶了5位前高雄市政府官員一同進入監察院，陳瓊華是其中一人，但她後來已離職。

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對於有名嘴指陳菊與柯建銘兩人過往有心結，是柯建銘探病吃閉門羹的原因，陳瓊華今天（17日）駁斥說，陳菊、柯建銘在為台灣奔走時，「這些信口雌黃、 造謠、抹黑樣樣來的，都還不知道人在哪裡？」，他批評這些人為了一滴點流量、幾千元通告費，什麼都敢講，只要可以打亂台灣、打擊對手、蹭到流量。

陳瓊華強調，柯建銘總召是陳菊院長重要的戰友和至交，從勞委會、高市府、總統府、監察院到國家人權委員會，任何預算、法案的事，陳菊就是一句「找總召」、「卡吼（打給）總召」，他們兩位隨時一通電話，就會相找、開講，談時局、說書、聊佛，到兩人都白髮了，他們一起為被社會淡忘的老戰友走傱（奔走）資源、完成心願。

陳瓊華表示，陳菊正休養中，這些人不要再假藉陳菊之名，分化和傷害她最摯愛的台灣與最至交的朋友。

據了解，柯建銘探病未果的原因，是家屬為了讓陳菊充份養病，對於外來探訪者採嚴格控管，除部分特別人士外，一律婉拒。

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