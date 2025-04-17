蔣萬安也要衝北檢 綠議員批帶頭違憲亂政：法律博士書白讀了

朱立倫呼籲國民黨所有黨工職今晚到台北地檢署外集結抗議，台北市長蔣萬安說他也會去。（資料照）

2025/04/17 17:09

〔記者林承鴻／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（17）日呼籲國民黨所有黨工職晚間到台北地檢署外集結抗議，台北市長蔣萬安也說「我會去」，然而，根據《集會遊行法》規定，北檢並非可合法集會場所。民進黨台北市議員顏若芳批評，蔣萬安此舉形同葬送一生法學素養，呼籲台北市選委會出面表態、端正視聽；議員林延鳳也批評，蔣萬安帶頭違法，背棄了法治與市民。

顏若芳說，看到蔣萬安要參與今晚集會的新聞，她都要吐血了。蔣萬安從政大法律讀到到美國賓大法學碩、博士，如今針對大量死亡連署爭議，卻選擇為了政治公然挺違法，身為首都市長卻帶頭違憲亂政、目無法紀，不僅嚴重瀆職，更是背棄了自己一生的學養，書都白讀了。

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顏若芳指出，現在台北市選委會的主委及總幹事也身兼蔣萬安市府的祕書長、民政局長，如今市長公然表態挺違法，難道也代表台北市選委會認為涉及違反偽造文書、個資法的死亡連署行徑沒有問題嗎？蔣萬安挺違法的行徑，不僅嚴重損害市府聲譽，更恐讓外界質疑選委會的公正性，北市選委會應儘速出面表態、端正視聽。

議員林延鳳則說，蔣萬安執意要往火坑跳，誰也攔不住，「去吧去吧」，拜託他千萬不要反悔，只能感嘆，根本對他不用有期待，因為他如果頭腦清楚就不是蔣萬安了，如果選擇帶頭違法，試問以後公務機關如何對民眾執法？

顏若芳無奈呼籲蔣萬安回頭是岸，不要公然挺違法葬送整個北市府聲譽，但如果蔣萬安執意為之，也請不要在現場出現「台北市長」的職稱、不得使用公務車，「你自己爛就好，不要拖整個台北下水」。

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