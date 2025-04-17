蔣萬安會去！朱立倫號召北檢集結 吳思瑤：警察敢不敢對市長舉牌？

蔣萬安（中）表示，晚間會響應北檢集結。（記者甘孟霖攝）

2025/04/17 17:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦罷免幽靈連署案，約談多名國民黨人士並搜索國民黨台北市黨部。國民黨主席朱立倫號召國民黨員今晚北檢集結「戰獨裁」；台北市長蔣萬安今受訪時表示「我會去！」對此，民進黨立委吳思瑤痛批：「市警局敢不敢對違法的市長舉牌警告？北市是依法行政還是依黨行政？我們等著看！」

對於朱立倫號召國民黨員今晚北檢集結，蔣萬安今被媒體堵訪時表示，司法一定要公平公正，而且要有一致標準，而且一定要符合比例原則，不要讓外界有「辦藍不辦綠」的感覺。媒體追問，朱立倫稱此為戒嚴前兆，且下軍令今晚要集結北檢，蔣萬安對此表示：「我會去！」

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吳思瑤則在臉書PO文，不敢置信表示，蔣萬安竟然說他會去！吳思瑤說，北市選委會主委李泰興日前在市議會的詢答，說明了就是整個事件「違法事證明確」，「涉及偽造/錯假連署部分，是北市選委會查對提報」！李主委當時還說，「死亡連署是戶政事務所查對出來的！」「有些人連簽名都簽錯！」

吳思瑤表示，偽造證據明確，是北市府查對出來的，不是中選會。她質疑，依法查辦何錯之有？違法卻不查，才是包庇，才是司法不公。

吳思瑤說，國民黨預告晚上包圍北檢，但北檢是集會禁制區，沒有合法申請，「蔣市長要帶頭挑戰公權力？」吳思瑤痛批，蔣萬安在內的國民黨人，藐視司法不過癮，還要更藐視市府，藐視公權力？

最後，吳思瑤也喊：「市警局敢不敢對違法的市長舉牌警告？北市是依法行政還是依黨行政？我們等著看！」

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