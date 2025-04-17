海巡夜守海疆卻無危勞勤務補貼 莊瑞雄促海委會幫爭取

民進黨立委莊瑞雄。（莊瑞雄國會辦公室提供）

2025/04/17 17:20

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法、內政委員會今天聯席審查「國家海洋科技營運中心設置條例草案」。民進黨立委莊瑞雄質詢指出，海巡人員晝夜堅守崗位守護海疆，卻遲遲未有夜間危勞勤務補貼，夜間高風險勤務長期被制度忽視，行政體系應盡速補上這塊「看不見卻最關鍵」的拼圖，正視第一線基層人員的辛勞。

莊瑞雄說，海委會月初拍板海巡軍職待遇與國軍同步提升，起薪達到4萬元，約9千位基層士官兵受惠，這是強化基層士氣的重要一步，但他也直言，正因如此，更要補上另一塊拼圖，亦即海巡人員的深夜危勞性勤務補貼。

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莊瑞雄提及，為了照顧深夜時段執勤的外勤同仁，行政院去年已核定警、消、移民、空勤深夜危勞津貼，針對0時至6時深夜執行勤務的同仁，支給每小時100元的實質補貼，全力照顧守護社會安全的第一線人員。

莊瑞雄指出，隨著對岸頻繁挑釁、台海局勢變化多端，海巡人員早已無分日夜，冒著夜海風浪執行高風險勤務，卻遲遲無法比照警、消、移民、空勤擁有深夜危勞津貼制度，這是實質的不對等待遇，「海巡搏命夜守海疆，政府不該讓他們的心和夜裡的海水一樣冰冷。」他進一步詢問，海委會是否已有明確夜勤補貼政策的規劃，要求說明預計何時會向行政院提案。

對此，海委會副主委吳美紅回應指出，海委會十分重視基層人員在夜間勤務中的風險與負擔，近年來也多次針對相關待遇進行強化，針對夜勤危勞補貼政策，海委會已啟動內部評估討論，將積極與行政院人事行政總處溝通，力求盡快獲得政院同意，以落實對海巡人員權益的提升。

吳美紅也強調，海巡不只是守海，更肩負邊境安全、海上執法、救災救難等多重任務，海委會不會讓辛苦的海巡弟兄在制度裡成為被忽視的一群。

莊瑞雄最後說，他肯定海委會在提升海巡人員權益上的努力，但也提醒還未補上的制度缺口，「一定要催下去、補到底！」讓所有在夜裡守海的身影，不再是制度裡的黑影，夜勤的汗水不該被政策漏洞所蒸發，政府應盡速還給他們應有的待遇。

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