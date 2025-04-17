台灣如何成功加入CPTPP？紐西蘭執政黨黨鞭：應成為可靠貿易夥伴

紐西蘭國家黨大黨鞭史密斯（Stuart Smith）率領國會「跨黨派台灣友誼小組」一行7人訪台，今天在外交部舉行記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/17 16:52

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣一直爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），早在2021年9月就遞件申請，入會案至今仍未被討論。紐西蘭國家黨大黨鞭史密斯（Stuart Smith）今（17）日說，台灣要申請加入CPTPP，應先成為所有國家的可靠貿易夥伴。

史密斯率領的國會「跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）一行7人13日到18日訪問台灣，今天下午在外交部舉辦訪問團記者會。談及台灣加入CPTPP議題，史密斯認為，要加入CPTPP，應成為所有國家的可靠貿易夥伴，才會有好的成果與回饋。

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針對紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）日前提議CPTPP應與歐盟成立新聯盟，應對全球關稅問題，是否可能因此遭到川普政府報復。史密斯說，其實紐西蘭想要的，與川普政府想要的一樣，都是希望被公平公正地對待，無論簽署什麼貿易協定，都是希望以公平公正的基礎貿易。

史密斯指出，每個國家人口大小不同，所能消費的貨物量也不同，在談貿易時必須謹記每人平均消費，而非整個國家的數字，台灣與紐西蘭都仰賴進出口，他們也支持公平自由貿易，部分貨物在自己國家製造比較划算、部分貨物在其他國家製造更划算，應由市場決定。

另外，對於中國在今年2月派遣3艘軍艦駛入塔斯曼海（Tasman Sea）實彈軍演，史密斯說，中國軍艦有權航行到塔斯曼海，但未及時發出通知便發動軍演是不對的；他認為，台灣與紐西蘭都是以貿易為主的國家，需要自由開放的海域，才能運送貨物到全世界，航行自由相當重要，這也是紐西蘭派遣軍艦通過台灣海峽。

紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團在外交部舉行記者會。（記者叢昌瑾攝）

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