陳佩琪憂柯文哲心律不整 就怕查無證據暴斃在獄中

陳佩琪（中）今出席旁聽丈夫柯文哲程序庭。（記者廖振輝攝）

2025/04/17 16:41

〔記者林哲遠／台北報導〕台北地方法院今日開庭審理京華城容積等弊案，提訊台北市前市長柯文哲，庭訊歷時4.5小時，至中午1時結束。柯妻陳佩琪今日也赴北院內旁聽，並在下午發文聲稱，不知道往後柯文哲是否會再跳出持續、連續性的（心律不整），那就是某天從北所傳來暴斃獄中的新聞了，更強調柯文哲也知道沒證據就是要被羈押到死或自己暴斃在獄中為止。

陳佩琪在臉書發文指出，她今天全程聆聽所謂的證據準備庭，可能是過去長期當醫生的緣故，對司法無涉入經驗，對今天程序準備庭有諸多不解，也覺得極度冗長和極度的boring，「到底違背哪條法律都不清楚，就先抓罪犯，滿庭找證據誰犯罪？」

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「醫師常常因病人死亡或治療結果不佳，會被告上法院，所以有病人結果不好，醫生才有潛在犯錯可能。」陳佩琪說，法官才會問醫師做了什麼，是開錯刀？或吃錯藥？這種錯誤指令是誰下的？若病人好好的健康出院，那會有什麼違法之情事，哪有需要叫到法庭問是怎麼治療病人的。

陳佩琪認為，京華城是按都市計畫條例細部規則給容積獎勵，不知道為何檢察官硬要說是按都市更新條例？明明就不是，冠個錯誤法條，然後再說違法。按都市計畫細部獎勵，是已確定違法？是不是先要把法律說清楚，到底是違背哪條法律，再來談何人違法？

針對「圖利罪」律師一直強調是「明知違反法律而故意為之」，才叫圖利罪，陳佩琪稱，先要釐清京華城通過容積率是否有違法，才能界定是否有圖利罪，不是嗎？連法律上有否違法、違反哪條都說不清，整個法庭就急忙找什麼人違法？找證據在哪裡，真是奇怪的邏輯。

此外，針對柯文哲病情，陳佩琪透露，柯經過手術後，腎結石變碎細沙，逐漸排出中，但X光片仍可見細沙陰影留在左下腹中，現在最擔心的是柯文哲心律不整的頻繁復發。

陳佩琪續指，柯文哲3月29日晚上因持續性心律不整極度不舒服，忍了數小時後才去台北醫院就醫，幸好後來有跳回正常節律，但也留下單一的不整波；不知道往後是否會再跳出持續、連續性的不整波，那就是某天從北所傳來暴斃獄中的新聞了。

她強調，其實柯文哲已經看開了，也知道沒證據就是要被羈押到死或自己暴斃在獄中為止，柯文哲常常講台大陳文成教授一案，或許下個輪到他吧。

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