為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    對蔣萬安舉牌 罷團卻要申請集會遊行？ 許淑華批市警局雙標

    民進黨台北市議員許淑華（右）17日批評，北市警方嚴格要求罷團要申請集會遊行，卻只會對參加違法集會的市長蔣萬安舉牌，完全雙標。（圖取自台北市議會網站）

    民進黨台北市議員許淑華（右）17日批評，北市警方嚴格要求罷團要申請集會遊行，卻只會對參加違法集會的市長蔣萬安舉牌，完全雙標。（圖取自台北市議會網站）

    2025/04/17 16:33

    〔記者林承鴻／台北報導〕國民黨黨主席朱立倫今（17日）號召國民黨所有黨工職人員晚間到台北地檢署外抗議，台北市長蔣萬安也說「我會去」。民進黨北市議員許淑華批評，警方嚴格要求罷團要申請集會遊行，卻只對蔣萬安舉牌，完全雙標。市警察局長李西河回應，比較政治的活動要看現場狀況處理，沒有標準答案。

    《集會遊行法》第6條規定，集會、遊行不得於各級法院以及其周邊範圍舉行，但經主管機關核准者，不在此限。許淑華詢問李西河，國民黨今晚的集會是否有向警察局申請？李西河回應，沒有申請。

    許淑華接著詢問，若國民黨人士待很久的話，什麼時候才會驅離？若他們10分鐘就離開，就能當作沒有這回事嗎？

    李西河說，會看狀況來做必要的處理。中正第一分局長張嘉煌表示，會針對現場召集或主持人舉牌。李西河補充，依據「公民與政治權利公約」，公平合理的集會，要看有沒有侵害人權，要用最適當的方法處理，比較政治的活動要看現場狀況處理，沒有標準答案。

    許淑華感謝警察保護罷團，但也指出，罷團要申請集會遊行才能擺攤連署，還要付保證金，但市長參與違法集會，警察局卻只舉牌，而蔣萬安還可以發言，發言完就可以走，批評警察局雙標，她不能忍受也不允許。許淑華質疑，為什麼對市民那麼嚴格，對市長卻舉牌而已？應該要比照辦理。

    許淑華要求，若蔣萬安今晚有到北檢，警察局應立即召開會議，研議取消要求罷團進行連署活動要申請集會遊行，只要不影響通行就好。李西河回應，「是」，並表示執法會一致，市長沒有指示要求罷團要申請集會遊行，是內部會議討論要讓罷團活動順利舉行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播