對蔣萬安舉牌 罷團卻要申請集會遊行？ 許淑華批市警局雙標

民進黨台北市議員許淑華（右）17日批評，北市警方嚴格要求罷團要申請集會遊行，卻只會對參加違法集會的市長蔣萬安舉牌，完全雙標。（圖取自台北市議會網站）

2025/04/17 16:33

〔記者林承鴻／台北報導〕國民黨黨主席朱立倫今（17日）號召國民黨所有黨工職人員晚間到台北地檢署外抗議，台北市長蔣萬安也說「我會去」。民進黨北市議員許淑華批評，警方嚴格要求罷團要申請集會遊行，卻只對蔣萬安舉牌，完全雙標。市警察局長李西河回應，比較政治的活動要看現場狀況處理，沒有標準答案。

《集會遊行法》第6條規定，集會、遊行不得於各級法院以及其周邊範圍舉行，但經主管機關核准者，不在此限。許淑華詢問李西河，國民黨今晚的集會是否有向警察局申請？李西河回應，沒有申請。

請繼續往下閱讀...

許淑華接著詢問，若國民黨人士待很久的話，什麼時候才會驅離？若他們10分鐘就離開，就能當作沒有這回事嗎？

李西河說，會看狀況來做必要的處理。中正第一分局長張嘉煌表示，會針對現場召集或主持人舉牌。李西河補充，依據「公民與政治權利公約」，公平合理的集會，要看有沒有侵害人權，要用最適當的方法處理，比較政治的活動要看現場狀況處理，沒有標準答案。

許淑華感謝警察保護罷團，但也指出，罷團要申請集會遊行才能擺攤連署，還要付保證金，但市長參與違法集會，警察局卻只舉牌，而蔣萬安還可以發言，發言完就可以走，批評警察局雙標，她不能忍受也不允許。許淑華質疑，為什麼對市民那麼嚴格，對市長卻舉牌而已？應該要比照辦理。

許淑華要求，若蔣萬安今晚有到北檢，警察局應立即召開會議，研議取消要求罷團進行連署活動要申請集會遊行，只要不影響通行就好。李西河回應，「是」，並表示執法會一致，市長沒有指示要求罷團要申請集會遊行，是內部會議討論要讓罷團活動順利舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法