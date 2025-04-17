泛藍死亡連署率一次看！許智傑質疑「死亡連署」始祖就是盧秀燕？

許智傑揭露泛藍近年死亡連署比率。（圖擷自許智傑臉書）

2025/04/17 16:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄立委許智傑今（17）日在臉書發文，揭露泛藍連署死亡率，並質疑「死亡連署」始祖就是盧秀燕？

下屆國民黨熱門主席人選盧秀燕，突然表示發起罷免的人不是戶政事務所，沒有查核連署人身分的權利。盧認為是打壓民主，連說兩次萬萬不可，而且認為非常不以為然。

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對此，民進黨立委許智傑在臉書批說，盧秀燕真的如她自己說的是在講公道話嗎？數據會說話，盧秀燕只是怕自己過往連署的醜聞會再把挖出來而已，他在立法院已經第4屆，曾與盧秀燕同時期擔任立委，2018年她就曾提出「反火力發電」公投案，連署前死亡高達11849人，佔2.38%，加上重複連署、偽造情事，不合格將近18萬份，比例約4成。

許智傑表示，沒想到隔了7年，朱立倫領導的國民黨，不改過往陋習，不找地方民代幫忙，硬要找想選舉的年輕黨工、黨員、助理等當領銜人，只為了滿足培育朱家軍的私心，搞到最後重蹈2018年的覆轍，平均下來罷免綠委的死亡連署率，竟然創新高約4.7%，原住民選區更是超過6%！這些「青年」出自於藍，竟然更勝於老舊造假的國民黨。

許智傑強調，泛藍裡面難道死亡連署都這麼高嗎？其實沒有。他舉例，2021年泛藍黃士修領銜提出的「重啟核四」公投案，連署人數37萬5417人，連署前死亡人數1068人，僅占連署人總數0.28%，這才是合理的數字；也難怪國民黨最近急忙找黃士修協助，但恐怕已無法補救一階「偽造連署」的事實了！

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