藍指罷傅領銜人貪污竟翻車？ 民進黨：傅崐萁曾大力讚揚李美玲

李美玲從事社區營造多年深具創意，但如今卻因擔任罷免傅崐萁連署領銜人遭到攻擊。（資料照）

2025/04/17 16:15

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（17日）指控，罷免國民黨立委傅崐萁領銜人李美玲所屬社區協會獲政府近千萬元補助，民進黨豢養側翼組織對付在野黨，「這不是貪污，什麼是貪污」。對此，民進黨發言人吳崢指出，傅崐萁過去曾大力讚揚，李讓鳳林鎮成為國際認證的慢城，而國民黨如今為政治立場，連造福地方的社區工作者都要人格抹殺，大鯨魚霸凌小公民。

民進黨發言人韓瑩、青年部主任黃聖文、客家部代理主任黃駿翔，今共同參與直播節目《午青LIVE》。韓瑩表示，國民黨連兩天指控李美玲是民進黨養的，李擔任「花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會」和「鳳林鎮觀光旅遊發展協會」的理事長，近年獲得政府近千萬補助。這是相當惡意的攻擊，國民黨一貫手法就是將反對的聲音打成側翼。

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韓瑩進一步說，李美玲早已卸任協會理事長，而現任理事就是傅崐萁鳳林區的主任陳威誠，照國民黨的說法，傅崐萁的主任也是民進黨養的側翼嗎？且地方社性組織社團都是由縣府單位輔導管理，過去8年的縣長是誰？協會沒有縣府輔導能申請到補助款嗎？李美玲只是長期關心花蓮在地社區發展的公民，一個正常的申請補助的團體，這個時候遭刻意攻擊，很明顯就是傅崐萁出奧步，要阻止排山倒海的罷傅民意。

吳崢也在臉書撰文指出，國民黨對準花蓮「拔傅」領銜人展開低劣的抹黑攻擊，完全展現國民黨大鯨魚霸凌小公民的一條龍手法。

吳崢提到，李美玲長期深耕花蓮鳳林，與在地居民長期無償投入社區再造、地方創生。2014年在李美玲與夥伴的努力下，鳳林鎮獲得「國際慢城組織」肯定，成為台灣第一個受認證的慢城，也站上荷蘭的國際頒獎台。李當時不僅獲得多家媒體專訪，甚至時任花蓮縣長傅崐萁，也大力讚揚鳳林成為國際認證的慢城，傅的地方主任也一起參與李的協會。

「用這種惡霸手段，想讓公民噤聲、想讓公民屈服，我們絕不退讓。請大家站出來！」吳崢說，李美玲現在因為理念不同、參與公民運動，就被國民黨鋪天蓋地的人格抹殺。國民黨的手段恰巧再次證明，在花蓮只有順著傅崐萁才能得到肯定、才能好好做事；如果跟傅立場不同，就等著被鬥爭、等著被攻擊。

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