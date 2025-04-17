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    連署書別送錯！剷除黑芯：反罷免志工出現中崙市場

    罷免藍委徐巧芯團隊「剷除黑芯」指出，今日早上中崙市場有穿著與「剷除黑芯」極為相似背心的人員出現，造成部分民眾誤認，差點將罷免徐巧芯的連署書交到錯誤對象手中。（圖擷取自臉書）

    罷免藍委徐巧芯團隊「剷除黑芯」指出，今日早上中崙市場有穿著與「剷除黑芯」極為相似背心的人員出現，造成部分民眾誤認，差點將罷免徐巧芯的連署書交到錯誤對象手中。（圖擷取自臉書）

    2025/04/17 17:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全國大罷免行動如火如荼進行，各連署站均出現有民眾干擾罷免連署或騷擾罷團志工的行為，罷免藍委徐巧芯團隊「剷除黑芯」指出，今日早上中崙市場有穿著與「剷除黑芯」極為相似背心的人員出現，造成部分民眾誤認，差點將罷免徐巧芯的連署書交到錯誤對象手中！

    罷免藍委徐巧芯團隊「剷除黑芯」在臉書PO出照片，可以看到反對罷免徐巧芯的團體，舉著支持徐巧芯、不同意罷免的牌子在街頭，而「剷除黑芯」的志工也在街頭上宣傳，並在連署站收件。

    「剷除黑芯」在臉書PO文表示，「注意！連署書千萬不要交錯人！今早我們團隊發現，在中崙市場有穿著與我們「剷除黑芯」極為相似背心的人員出現，造成部分民眾誤認，差點將罷免徐巧芯的連署書交到錯誤對象手中！」

    「剷除黑芯」呼籲，懇請各位朋友千萬要再三確認！我們的志工穿的是「剷除黑芯」背心，請認明標誌、確認口號，不要讓心血白費、不要讓錯的人得逞！若有任何疑問，也歡迎現場詢問我們志工，或私訊粉專確認！罷免路上，每一張連署書都關鍵。大家的支持，我們一定會守住！

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