泛藍發起罷免案錯假率高 新北綠營揭罷免綠議員補件再增23死亡連署

民進黨新北市黨部批，泛藍罷團罷免案涉大規模造假，已被檢調偵辦卻還不害怕，民進黨籍新北市議員陳乃瑜罷免案補件竟然還增加23件死亡連署。（民進黨新北市黨部提供）

2025/04/17 16:17

〔記者黃子暘／新北報導〕多起罷免民進黨籍立委連署案涉嫌假造連署，檢調繼搜索新北市國民黨板橋、三重區黨部後，今（17）日搜索國民黨台北市黨部，帶回主委黃呂錦，黨主席朱立倫號召今晚集結台北地方檢察署聲援。民進黨新北市黨部批評，泛藍罷團罷免案涉大規模造假，已被檢調偵辦卻還不害怕，民進黨籍新北市議員陳乃瑜罷免案補件竟然還增加23件死亡連署；新北市議會民進黨團則批評，國民黨動員聲援涉嫌違法的「正義青年」，難道是力挺違法行為？

民進黨新北市黨部說，從台南到雙北，檢調已經介入偵辦泛藍罷團大規模假造連署嫌疑，但國民黨「一點也不害怕」，根據中央選舉委員會提供給立委辦公室的最新資料，陳乃瑜罷免提議補件，死亡連署竟然再增23人，不合格連署數高達651件 、不合格率高達32.6％，「國民黨這樣前仆後繼違法的勇氣，如果是拿來對抗中國有多好」。

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新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨指出，國民黨整起風波根本是脫口秀等級的荒唐表演，朱立倫先是對罷免綠委李坤城團體領銜人宋建樑的納粹爭議稱是在嘲諷「綠共」，國際譴責後才改口說唾棄法西斯主義，前後立場搖擺角色錯亂，朱立倫不為錯誤言論道歉還要求別斷章取義，根本逃避責任。

民進黨團說，中選會說41件涉及偽造或死亡連署皆已移送調查，統計數據也顯示罷綠死亡連署達1700多件，罷藍僅12件，差距超過160倍，不合格率方面，罷綠高達40％是罷藍的10倍，朱立倫不清楚說明涉及偽造文書與個資法的質疑，還號召聚集北檢聲援涉嫌違法的「正義青年」，難道是力挺違法行為嗎？

民進黨團說，面對偽造文書嫌疑，國民黨無人譴責，反而把焦點轉移到政治干預司法，幽靈連署受害立委遍佈多地，這已經是系統性的公然違法，呼籲朱立倫當個「正常倫」，勿干預司法獨立，並且尊重檢調以及司法機關的調查。

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