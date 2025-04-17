國民黨號召民眾今晚北檢集結 北市警局長：是否驅離要看狀況

民進黨市議員簡舒培（右）質疑警察局多久會驅離17日晚間國民黨在北檢的違法集會，台北市警察局長李西河（左）回應，北檢前面不得集會遊行，但是否驅離要看現場狀況。（圖取自台北市議會網站）

2025/04/17 16:08

〔記者林承鴻／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（17）日呼籲國民黨所有黨工職人員晚間到台北地檢署外抗議，台北市長蔣萬安也說「我會去」，然而根據集會遊行法規定，北檢並非可合法集會場所，民進黨市議員簡舒培質疑，警方要過多久才會驅離現場群眾；台北市警察局長李西河回應，北檢前面不得集會遊行，但是否驅離要看現場狀況。

《集會遊行法》第6條規定，集會、遊行不得於各級法院、總統府、行政院、司法院、考試院及總統、副總統官邸，以及其周邊範圍舉行，但經主管機關核准者，不在此限。簡舒培詢問李西河北檢外是否可以集會遊行，李西河回應，當然不能。

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簡舒培指出，去年8月30日民眾黨前往北檢外聲援時任黨主席柯文哲，人群過了2天7小時才解散，且在此之前，並沒有人在北檢外違法集會。

李西河說，當時也是他第一次碰到有人在北檢外集會，第一時間詢問北檢，北檢回應請他們柔性處理，不要影響偵查程序進行，李西河說會問北檢是因為集會在北檢門口。

簡舒培也質疑，本月蔣萬安回應藍營議員質詢時說「依法不能舉行或依法不可以在這邊（學校周邊）辦各種罷免活動，當然警察依法行政，就是要驅離」，現在卻帶頭違法在禁制區集會，把法律視若無物，詢問警察局幾分鐘才會舉牌、驅離？

李西河表示，北檢前面當然不能集會遊行，但是否驅離會看現場狀況，都依法行政，原則上是不要有衝突、流血，會先勸導再警告，然後看有沒有必要命令解散、禁止。

李西河表示，依照公民與政治權利公約，要公平合理考量人民集會以及集遊法26條所說，用最適當的方法、依比例原則處理這些集會活動，

簡舒培痛批，國民黨因為有人涉案被調查，號召支持者給北檢壓力，施壓檢察官、法官，警察還幫忙，像話嗎？質疑國民黨民眾黨可以違法集會，難道黑道也可以？她要求關於北檢外集會，要有通則處理方式，要求警察局今晚之前要發正式聲明，澄清北檢前面不得集會遊行。

李西河回應「我們來做沒關係」，並重申，會看狀況來做必要的處理，政治活動要看現場狀況處理。

民進黨市議員簡舒培質疑警察局多久會驅離17日晚間國民黨在北檢的違法集會，台北市警察局長李西河回應，北檢前面不得集會遊行，但是否驅離要看現場狀況。（記者林承鴻攝）

民進黨市議員簡舒培質疑警察局多久會驅離17日晚間國民黨在北檢的違法集會，台北市警察局長李西河回應，北檢前面不得集會遊行，但是否驅離要看現場狀況。（記者林承鴻攝）

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