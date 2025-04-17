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    罷綠委死亡連署連爆 罷藍委民團「正視聽」：過程透明可受檢驗

    公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，不少民眾排隊簽署連署書。（資料照，記者羅國嘉攝）

    公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，不少民眾排隊簽署連署書。（資料照，記者羅國嘉攝）

    2025/04/17 17:13

    〔記者陳奕劭／新北報導〕公民團體提議罷免多名民進黨立委，頻傳幽靈連署爭議，相關人士被檢調搜索、約談，國民黨質疑「雙重標準」、「辦藍不辦綠」。對此，罷免新北市第一選區國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」說明罷免流程，強調過程透明可受檢驗，支持中央選舉委員會依法查核。

    罷團「罷洪刻不容楷」說，近日社會關注國民黨操作罷免案出現「死亡名冊」、「造假連署書」等爭議，新北市第一選區罷免洪孟楷志工團隊，作為由公民自發組成的非黨派素人團體，特此說明連署書收件流程與原則，以正視聽。

    罷團指出，他們未未掌握任何選區戶籍名冊或相關個資資料，也無政黨系統性支持或背景，所有連署書均由民眾主動到站點簽署，現場出示身分證件，由志工協助核對基本資料（不留影本），或由民眾自行書寫並簽名，完成後繳回，如有民意代表或支持團體代收，團隊秉持誠信原則接收，信任來源單位與民眾皆為善意行動，無從比對、驗證資料是否出自個人填寫。

    罷團說，罷免洪孟楷行動全程依法，重視每一位參與者的信賴與權益，他們支持中選會依規依法審查所有連署書，保障程序正當與結果公正。

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