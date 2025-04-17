藍委稱「偽造文書有這麼嚴重？」 律師陳怡凱：像黑道哄騙小弟話術

國民黨立委賴士葆稱「即便犯了錯，最多也就偽造文書啊，你有看過去偽造文書這麼嚴重嗎？偽造文書判非常輕啊。」（資料照）

2025/04/17 16:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦藍營涉幽靈罷免案，國民黨立委賴士葆稱「即便犯了錯，最多也就偽造文書啊，你有看過去偽造文書這麼嚴重嗎？偽造文書判非常輕啊。」律師陳怡凱表示，與其說是認真的法律意見，毋寧更像是黑道高層哄騙小弟的話術。

檢調偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案，查出錯假率高達4成，今天國民黨台北市黨部也遭蒐查，市黨部主委黃呂錦茹列被告約談。另外，國民黨數名青年軍也於約談後獲交保，國民黨立委賴士葆竟聲援稱，「他們即便犯了錯，那最多就偽造文書啊，你有看過過去偽造文書這麼嚴重嗎？偽造文書判非常輕啊！」

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對此，律師陳怡凱在粉專「一個律師的筆記本」PO文，他表示，像是「他們即便犯了錯，那最多就偽造文書啊」、「偽造文書有這麼嚴重嗎？」這種話，與其說是認真的法律意見，毋寧更像是黑道高層哄騙小弟的話術。

「有這麼嚴重嗎？嚇嚇你而已，不要怕，往前衝。」陳怡凱質疑，不嚴重嗎？如果偽造罷免連署不嚴重，照這個邏輯，選舉作票也不嚴重了。當高層講出「有這麼嚴重嗎？」這種話，倒也的確很有可能是真心的。畢竟，這些小弟的人生會因此付出什麼代價，對於高層而言並不嚴重。

陳怡凱表示，對於高層來說，他們本來就是可割可棄的消耗品，高風險的事交給他們正合適，一旦事發，再當成政治迫害的烈士來宣傳就好，發揮二度利用的價值。「反正，就只是小弟的人生嘛。」陳怡凱說，一個組織用這種態度對待基層，會引來一些奇葩極品型的小弟，也就一點都不值得訝異了。什麼鍋配什麼蓋，高層基層彼此互害，剛好而已。

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