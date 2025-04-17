葉元之稱不顧反對收失智長輩連署 板橋大刪元：當事人主動表達意願、此件已銷毀

葉元之（中）指控罷團不顧家屬反對收失智長輩的連署書，大刪元發出聲明說明狀況並表示，考量疑慮決定銷毀此份連署書不送件。（資料照）

2025/04/17 17:39

〔記者黃子暘／新北報導〕目標罷免新北市國民黨籍立委葉元之團體「板橋大刪元」第二階段連署收件中，針對葉元之近日表示，有支持者說罷團不顧家屬反對，讓失智症長輩簽署連署書。大刪元今（17）日發佈聲明澄清，連署民眾主動向志工表達連署意願並堅持手寫，遭親屬阻撓，志工當下欲了解連署人狀況，但親屬未清楚回應，因考量連署人意願，志工先行收下連署書，但考量親屬說法及後續意願疑慮，已決議將此份連署書銷毀不送件。

葉元之近日在政論節目等處表示，有支持者私訊他表示，罷團進入店面給失智症長輩簽署連署書，不顧家屬說明長輩有失智症、不要簽，仍將連署書拿走；葉元之質疑，為何要搞成這樣嗎？

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大刪元透過聲明表示，經詳細了解，當天連署人主動前來向志工表明連署意願，並堅持手寫，「過程中十分專注謹慎，也填寫得十分清楚毫無遲疑」，連署人親屬在過程中不斷表示連署人患有失智症、要求不要讓長輩連署，一度有較激動的情緒與肢體動作；志工當下想向親屬了解連署人狀況，但親屬「並無太多理會也無清楚回應」，因考量連署人明確表達連署意願，志工便先行收下連署書，但後續考量到親屬說法與可能存在意願疑慮，離開現場後經再評估，團隊決定將該份連署書銷毀，未予送件。

大刪元強調，每位志工都秉持「尊重個人意願」為前提，並以每個當事人的權益為最優先考量，不會以任何惡意教唆、強加拐騙的方式進行連署，團隊一張一張認真解釋、收件，雖然吃力，但一路以來走得踏實，堅決拒絕投機抄錄名冊之類無視民眾個人權益與個資安全的行為，呼籲國民黨尊重公民權益與意願，切勿操弄民主、破壞民主。

根據大刪元公告統計，已收集2萬4428份連署，為安全目標4萬份進度的61%，雖數量超過法定第二階段門檻2萬3313份，仍要扣除第一階段提議的2755件，實際距離法定門檻還差至少3000份，也要預防有無效、瑕疵、刁難剔除的件數，因此訂定4萬份為安全目標，希望選民儘速響應連署。

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