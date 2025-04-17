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    超痛迴力鏢！翁曉玲修法嚴懲連署造假 他PO「上人」原音一票網讚翻

    今年2月翁曉玲在立院的發言，翁曉玲指出，這次修選罷法最重要的目的，就是要防止假連署、死人連署、抄錄名冊連署等弊端。（圖擷自翁曉玲臉書）

    今年2月翁曉玲在立院的發言，翁曉玲指出，這次修選罷法最重要的目的，就是要防止假連署、死人連署、抄錄名冊連署等弊端。（圖擷自翁曉玲臉書）

    2025/04/17 15:50

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北地檢署偵辦罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸4名立委涉造假連署案，國民黨板橋主任謝慶認等6人全部交保，有粉絲團笑這是回力鏢：「有國民黨在問，為什麼現在連署造假被判這麼重，這個問題應該去問你們自己的立委翁曉玲啊。」

    臉書粉絲團「打馬悍將」在臉書表示，國民黨現在連署造假一堆人被抓，國民黨怒問：連署造假怎麼判這麼重？原來是國民黨立委，翁曉鈴最近修法，把它變重罪的。

    「打馬悍將」PO出今年2月翁曉玲在立院的發言，翁曉玲指出，這次修選罷法最重要的目的，就是要防止假連署、死人連署、抄錄名冊連署等弊端，特別警告連署罷免造假團體，「不要以為說偽造連署會沒有事，這次通過的選罷法98條之2增訂偽造連署罰則，未經當事人同意偽造、假冒提議或連署者，將面臨5年以下有期徒刑或100萬元以下罰金」且追溯期長達20年，她奉勸所有試圖連署造假的人，不要以身試法。

    在「打馬悍將」影片底下湧入大量網友紛紛留言：「不是迴力鏢，是迴力大刀」、「記得跟你們同黨的講喔」、「難得我支持她一次」、「難怪朱立倫叫她去站後面」、「上人無誤啊」。

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