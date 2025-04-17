伍麗華告罷免領銜人張芳碩 轟朱立倫以黨意脅迫族人做違法行為

立委伍麗華由律師陪同，到屏東地檢署控告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書、違反選罷法。（記者葉永騫攝）

2025/04/17 16:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨籍原住民立委伍麗華今天（17日）到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩，伍麗華，罷免連署書第一階段死亡的有202份，加上不合格的份數總計逾1500份，她痛批國民黨主席朱立倫用「分配責任額」手段製造罷免亂象，黨意脅迫原住民族人做違法行為，這是她第一次提告，呼籲朱立倫懸崖勤馬，別再讓族人陷在犯罪危險之中。

伍麗華在陳君瑋、黃翊勛2名律師的陪同下，到屏東地檢署提告罷免案領銜人張芳碩，指控張芳碩在第一階段涉嫌抄寫政黨黨員名冊、偽造簽名及冒用個人資料進行連署，涉犯公職人員選舉罷免法第98條之2、刑法第211條以及個人資料保護法第41條。

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伍麗華指出，在不合格的1500多份罷免連署書中，竟然有非原民140份，內情不單純，不少族人向她陳情抱怨，鼓勵她提告，她決定站出來為部落發聲，希望檢調介入調查還給部落一個安寧。

伍麗華痛批朱立倫，分配責任額，以黨意脅迫族人做違法行為，還有民代被以提名為由作要脅，實在可惡，原住民社會對這樣的黨意表示譴責。即使有人要罷免她，她也不會去罷免其他人，呼籲朱立倫懸崖勒馬、適可而止，不要再讓族人陷在犯罪危險之中，罷免權應該是要公開、透明、尊重個人自由意志，而不是透過脅迫。

律師陳君瑋說明指出，這次控告的是表面的領銜人，希望檢方可以一併查辦背後的指使者，這次因為出現嚴重的荒腔走板死亡連署書，所以伍麗華挺身而出為族人發聲，呼籲國民黨要為這件事踩煞車，不要嚴重扼殺台灣的民主憲政。

罷免連署書錯誤連連，死者、非原住民都連署。（記者葉永騫攝）

立委伍麗華由律師陪同到屏東地檢署控告張芳碩。（記者葉永騫攝）

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