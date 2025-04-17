京華城案檢方聲請勘驗「Woman」資料夾 柯文哲律師鄭深元：沒必要

台北地方法院17日繼續審理京華城及政治獻金案召開準備程序庭，上午提訊在押的前台北市長柯文哲，這是柯文哲4月初在台北醫院手術後首次出庭，庭後柯文哲還押北所。（記者廖振輝攝）

2025/04/17 14:50

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院今天開庭審理京華城容積等弊案，提訊台北市前市長柯文哲，續行準備程序，檢察官聲請勘驗拘案的柯文哲隨身硬碟中的「Woman」資料夾路徑，以及去年11月29日、12月20日北檢偵訊柯文哲的錄影光碟，但柯的律師鄭深元表示2項都沒有必要勘驗。法官許芳瑜表示，該資料夾與本案無關，柯也未在該2次偵訊時自白認罪，不影響柯的無罪答辯，勘驗的必要性甚低。

檢察官林俊言表示，由於3月20日開庭時，柯文哲指控檢察官偵查時以其隨身硬碟中的「不雅片、不雅照」威脅柯認罪，否則就要交給法官、給律師閱卷，公諸於世，而柯文哲當時說是不存在的檔案，（柯文哲插嘴說：我沒說不存在），因此檢方要聲請勘驗扣案硬碟中的「Photo - Human - Woman」檔案夾路徑，但因涉及隱私且與本案無關，勘驗範圍僅及於資料夾名稱，以證明檔案確實存在，無須公開點開檔案看內容。

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而為了證明檢方未以這些影、照威脅柯，檢方亦聲請勘驗去年11日29日、12月20日偵訊柯的錄影光碟。

法官許芳瑜表示，待合議庭評議決定，就算要勘驗，也不會於法庭公開點閱檔案內容，只會公開可於公眾前公開的影音內容。

柯文哲說，「我也知道林俊言當時是在嚇我而已，和我打心理戰，林俊言偵訊我的影片要公開，要驗就來驗，看看他是怎麼玩我、對付我」。

柯文哲律師鄭深元表示，檢方偵查時透過釋放不雅照來向柯文哲施壓，今日又提出聲請勘驗影片檔案，坐實已達到檢方的目的，不論有無不雅照，都與本案無關，沒必要勘驗；至於林俊言偵訊柯文哲的錄影，鄭認為由於柯並未自白認罪，也沒勘驗的必要。

檢察官姜長志強調，並非檢方主動要求勘驗「Woman」資料夾，而是柯文哲於上次開庭時當眾指責檢察官以不存在的不雅片威逼他認罪，檢方才必須聲請勘驗自清，柯卻只想驗偵訊光碟、不想驗隨身硬碟，「法庭不能像吃自助餐一樣，只點自己愛吃的菜」。

法官許芳瑜諭知，2次偵訊未涉及自白或誘導，若與待證事實無關，則勘驗必要性甚低；隨身硬碟資料夾方面，有無私密照或不雅片與本案無關，除非當事人硬碟的所有人、使用人，才會與待證事實有關；就算要勘驗，範圍也會考量保障隱私，不會在法庭上公開點擊閱覽機密檔案、家人照片或不宜向公眾揭露的照片或影像。

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