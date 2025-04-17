藍營喊「賴清德介入司法調查在野黨？」鄭運鵬：沒有一個拿得出證據

國民黨主席朱立倫中午召開緊急記者會，呼籲支持者一起「戰獨裁，站出來」。（記者方賓照攝）

2025/04/17 15:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦藍營連署罷免民進黨立委死亡、偽造連署案，繼台南市、新北市黨部後，國民黨台北市黨部今日上午也被搜索。國民黨主席朱立倫痛批總統賴清德，司法大刀在瘋狂的賴清德、獨裁者指揮下砍向在野黨，前立委鄭運鵬對此表示，「到目前為止，質疑賴清德總統介入司法調查在野黨的人。」

國民黨主席朱立倫今日中午召開緊急記者會，呼籲支持者一起「戰獨裁，站出來」，並宣布國民黨每一個黨工職人員都要站出來抗議，黨中央將安排一系列重大抗爭，呼籲支持者們「今天晚上北檢見」。

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朱立倫表示，今天是台灣民主最黑暗的時候，司法大刀在瘋狂的賴清德、獨裁者指揮下，砍向在野黨，賴政府不辦重大刑案與共諜案，卻在台南市、新北市、台北市搜索國民黨部，大約談、大交保、大收押、大搜索，每一把大刀都砍向在野黨，獨裁者只有一個目的，就是消滅在野黨，先前對付民眾黨，現又大刀砍向在野黨。

鄭運鵬今日在臉書PO文表示，到目前為止，質疑賴清德總統介入司法調查在野黨的人，沒有一個拿得出證據。他還意有所指補充，「不管是學法律還是學會計」；鄭運鵬說，過去質疑中國國民黨白色恐怖時期的，除了證據，還有人命，最後國家賠償還是用納稅人的稅金。

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