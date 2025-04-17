賴士葆稱「偽造文書有這麼嚴重嗎」 黃帝穎：企圖藉勢將偽造文書除罪？

律師黃帝穎。（資料照）

2025/04/17 15:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦藍營涉幽靈罷免案，國民黨立委賴士葆稱「即便犯了錯，最多也就偽造文書啊，你有看過去偽造文書這麼嚴重嗎？偽造文書判非常輕啊」。對此律師黃帝穎表示，照賴士葆的標準，「酒駕」、「性騷擾」有這麼嚴重嗎？賴士葆企圖藉勢藍白過半修法將偽造文書除罪？

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨集體法盲包庇犯罪，國民黨立委賴士葆聲援青年軍表示，「他們即便犯了錯，那最多就偽造文書啊，你有看過過去偽造文書這麼嚴重嗎？」，顯見國民黨集體法盲包庇犯罪，偽造文書一罪一罰最重30年徒刑，國民黨青年軍罷免案累計死人連署達1923人，平均國民黨青年每位領銜人有逾百死人連署。

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黃帝穎指出，死人連署是法律上偽造文書的鐵證，因為死人不可能連署，國民黨青年軍平均涉犯近百件行使偽造文書罪，一罪一罰，刑法最重30年徒刑，性騷擾2年徒刑比偽造文書5年徒刑低，照賴士葆的標準，「性騷擾」有這麼嚴重嗎？酒駕3年徒刑比偽造文書5年徒刑低，照賴士葆的標準，「酒駕」有這麼嚴重嗎？

黃帝穎續指，傅崐萁三大犯罪前科中有一案偽造文書判刑定讞，國民黨團企圖修法將偽造文書除罪？國民黨青年偽造死人連署遭法辦，檢察官僅是依法打擊犯罪，國民黨總召傅崐萁的三大犯罪前科，除了兩次經濟犯罪判刑入獄外，還有一件是偽造文書罪判刑定讞。

黃帝穎直言，賴士葆定調偽造文書沒這麼嚴重，企圖藉勢藍白過半修法將偽造文書除罪？為傅崐萁偽造文書罪及國民黨青年軍解套？國民黨集體法盲更凸顯罷免刻不容緩。

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