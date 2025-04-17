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    預告新竹市雙罷免會進入三階投票？高虹安掛反罷免看板稱「罷免投不」

    有高虹安支持者在各路口或景點豎立反罷免看板稱「罷免投不」。（網友提供）

    有高虹安支持者在各路口或景點豎立反罷免看板稱「罷免投不」。（網友提供）

    2025/04/17 15:46

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署已進入最後衝刺階段，新竹市雙罷總部目前對二階連署份數採取「蓋牌未公佈」模式，不過，高虹安的支持者似已預言二階罷免連署會通過成立，已在竹市多個路口及景點豎立反罷免看板，還要市民對「罷免投不」。

    不少網友諷高虹安真的急了，擔憂二階罷免連署會通過，才到處立看板反罷免，更諷為讓高虹安安心，一定要衝高二階罷免連署份數，進入三階的罷免投票。

    新竹市雙罷免總部至今未對外公佈目前的二階罷免連署份數，但據了解，民進黨市議員與罷免公民團體都將持續收件到4月底，期在5月3日收件前再衝高連署份數。

    新竹市雙罷總部發言人、代表民進黨參選新竹市2024立委的陽明交大法律學者林志潔也提到，目前二階連署份數還差1萬份，希望市民1人再拉10份連署書，衝高連署份數。

    而高虹安為反制罷免，雖涉貪停職仍頻出席各種活動，甚至有支持者在各路口或景點豎立反罷免的看板，並以新竹反惡罷為主題，並以「安定新竹 罷免投不」做看板文字，而這樣的反罷免看板也讓網友諷高虹安急了，已預言二階罷免連署會通過成立，因為二階連署通過才有三階的罷免同意投票，也才能投「不」。

    此外，據了解，市府近期將再推出第二波及第三波的施政文宣，列舉高虹安與邱臣遠2年多來的市政成果，希望藉此反制罷免行動；市府人員私下透露，先前行政處印的3千份文宣根本發不出去，現在又要印第二波文宣，市府內部都覺得是浪費公帑。

    有高虹安支持者在各路口豎立反罷免看板稱「罷免投不」。（網友提供）

    有高虹安支持者在各路口豎立反罷免看板稱「罷免投不」。（網友提供）

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