堅定反詐騙決心 賴清德：不相信道高一尺、魔高一丈

總統賴清德今（17）日出席「2025斥詐風雲論壇」並致詞。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/17 14:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今日上午出席「2025斥詐風雲論壇」活動時表示，詐騙不會單獨存在，已經成為一個生態系，他不相信道高一尺、魔高一丈，政府一定要有邪不勝正的決心。另外，總統也勉勵政府人員要有菩薩慈悲心。地藏王菩薩曾經說「地獄不空，誓不成佛」，這是菩薩慈悲心，希望大家也是如此，詐騙如果還存在，詐騙沒有解決，努力就不會停止，要有這樣的慈悲心。

賴清德說，詐騙推陳出新、聲名狼籍對台灣社會的危害可以說是罄竹難書。在政策面，蔡英文總統任內就推動「打詐綱領1.0」，包括識詐、堵詐、阻詐，以及懲詐。在今年1月份，打詐綱領在內政部長劉世芳的領導下，我們升級成為「打詐綱領2.0」，多加「防詐」。政府並增加預算。今年增加73億元之多。

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除此之外，他也勉勵行政院團隊，特別是第一線司法工作人員，還要做幾項事情。第一，要成立打詐儀表板，打詐儀表板目的是希望每一天發生多少案件、詐騙多少金額都要公布，讓民眾可以了解問題的情況。其次，打詐儀表板要讓大家知道，打詐成果不能如以往每次只公布今年度成果比去年度成果進步，因為成果可能是冰山一角，所以要把每天的實況公布出來，作為我們努力的目標。

賴清德說，詐騙不會單獨存在，過去金光黨也是一群人，現在高科技時代，詐騙已經成為一個生態系，所以我們要拿出打詐決心，詐騙對社會的傷害之高，常常跟黑金槍毒是同一個集團，所以政府要不斷拿出掃黑的決心、打擊黑金槍毒詐，一個縣市又一個縣市、一次又一次，他不相信道高一尺、魔高一丈，我們是政府，學術專精，一定要有邪不勝正的決心。

另外，總統也勉勵政府人員要有菩薩慈悲心。我們所破獲的、所提供給社會的成果，數字代表的是人民受害的程度，家庭會因為這件事情而遭受破壞，社會也會失去安定，因此要有菩薩慈悲心。地藏王菩薩曾經說「地獄不空，誓不成佛」，這是菩薩慈悲心，希望大家也是如此，詐騙如果還存在，詐騙沒有解決，努力就不會停止，要有這樣的慈悲心。

他並強調，社會大眾一定要面對詐騙可疑案件「停、聽、看」。這是一定要做的事情。

總統提醒國人，詐騙70%左右都是投資理財詐騙，所以我們一定要非常小心「報好康」。其次，如果有電話、假冒是政府公權力單位，不管是假冒警察、檢察官、稅務局或政府單位，請社會大眾一定要求證。另外，這些詐騙集團很多都是我們自己的社會大眾，特別有一些是科技人，科技推陳出新，「君子愛財、取之有道」，如果明知道他是詐騙集團，不要參加，不要為虎作倀。如果科技人都不參加、黑道組織再厲害也沒有這個本事。如果不慎、不知道而參加了，趕快退出，並跟政府單位舉報，

他也勉勵警政署，要抓到背後犯罪集團，不要看到車手就馬上收線，在危害擴大之前，不妨進一步了解背後的犯罪集團為何？不僅僅要抓車手，還要抓背後的犯罪集團，大家一起來，政府責無旁貸。

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