籌設海科營運中心 吳美紅：船模實驗本土化是國家重要里程

民進黨立委蘇巧慧質詢海委會副主委吳美紅。（記者謝君臨翻攝）

2025/04/17 14:31

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制、內政委員會今舉行聯席會議，審查「國家海洋科技營運中心設置條例草案」，朝野立委關切新設中心的業務會否與既有海研單位重疊。海委會副主委吳美紅表示，包括未來4千噸調查船、國家船模實驗室的營運等，都是其他單位所沒有的。對於國家關鍵核心技術，船模實驗的本土化是非常重要的里程。此外，等到自主營運後，會逐年降低政府所挹注的經費。

吳美紅報告指出，本次立法透過新設海科營運中心，以提升我國海洋科技能力，厚植海洋科技研究能量，強化我國海域基礎資訊的掌握，有效統籌運用我國海洋調查船進行研究，同時充實我國國家船模實驗室多功能水槽及其他有關海洋科技設施的研究能量。敬請立委支持，早日完成立法程序。

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朝野立委質詢時，包括民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委王鴻薇等，均關切新設中心的業務會否與既有海研單位產生疊床架屋問題。

吳美紅說明，海科營運中心的3大核心業務，包括：船舶實驗室營運管理、海洋調查船營運管理，以及科技專業人才協助培育。她強調，人才是專業性的，將來怎麼留任等都非常重要。

吳美紅也說，海科營運中心與其他海研單位的業務，在權責上是可以區隔的。她說，國家海洋研究院隸屬海委會，其研究中心比較屬於政策型、任務型的研究調查；而海科營運中心則著重在調查船和船模實驗室的營運部分。至於國科會國實院底下的海科中心，比較和學術研究相關，是偏向個案性的。

蘇巧慧則替吳美紅簡化說明，指未來現有的單位都會繼續做，但只做政策研究部分，實際上造船的部分，包括怎麼做、把船蓋出來，從研究到製造，還有未來的營運等，都是新營運中心的工作。

此外，有關海科營運中心1年的預算及編制員額，吳美紅說，2026年下旬需要6千萬元，2027年到2029年每年約需3億多元，員額為100人。她也說，經費部分不會年年如此，等到自主營運之後，未來受託業務可以增加收入來源，會逐年降低政府經費挹注。她也允諾2週內將未來財務規劃送交司法、內政委員會。

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